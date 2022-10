Musím poděkovat všem, kteří mi dali svůj hlas. A dali tím najevo, že se nenechali zmást opoziční rétorikou. Dokonce ve většině senátních obvodů, takže Senát zůstane takový, jaký je. Zůstane předsedou Miloš Vystrčil a Senát zůstane proevropský a euroatlantický, což v této době považuji za nejdůležitější.

Kampaň byla docela vyhrocená. Překvapilo vás, že to v mnoha obvodech vypadá na jasné vítězství kandidátů vládní pětikoalice?

Jsem moc rád, že to tak dopadlo. Bylo to dramatické, protože soupeři nebyli lehcí. Říká se sláva vítězům a čest poraženým. Já jsem se snažil o korektní kampaň. V některých případech konkurenti nebyli úplně korektní, ale už je po volbách. Dopadlo to příjemně. Vláda je jenom tak silná, jakou má oporu v parlamentu.

Na co se chcete v Senátu zaměřit?

Už mám výuční list. Když se podíváte na druhý program České televize, tam se ozve někdy, že výtěžek reklamy dáváme ze zákona na Státní fond kultury. A to je můj pomníček. To jsme se senátorem Jiřím Oberfalzerem prosadili navzdory hrozbě arbitráží soukromých televizí. To je zdroj peněz pro regiony, malé festivaly. To je strašně důležitá věc kulturního života.

Byl byste pro zvýšení koncesionářského poplatku pro Českou televizi?

Ano, není to populární, ale byl bych pro to. Nemůžeme ji týrat podfinancováním.

Jste si vědomý, že se v tom lišíte s některými vládními politiky?

Jsem rád, že se lišíme v názorech. Pamatuji si doby, kdy jsme volili kandidáty Národní fronty a všichni měli stejný názor. Demokracie je o tom, že máme různé názory.

Budete tedy přesvědčovat kolegy z vlády, aby Česká televize dostala přidáno, aby neškrtala ve svém programu?

Budu je přesvědčovat svou zkušeností, i když musím říci, že jsem ve střetu zájmů.

Glosoval jste Četnické humoresky. Dali vám voliči zelenou i na další seriály?

Opravdu neplánuju Českou televizi a kdy co budou vysílat. To bych nemohl jít do politiky nikdy. Loni opakovali Život na zámku, letos bych nemohl kandidovat, protože opakují Četnické humoresky. Nevím, co budou opakovat příští rok, protože jsem například natočil hlavní roli ve filmu Muž, který stál v cestě, což je film o roku 1968 a Františku Kriegelovi, který jediný nepodepsal potupný moskevský protokol. Premiéru to má mít v únoru. Já dělám svou profesi. To by museli lékaři zavřít svoje ordinace a nesměli po dobu kampaně léčit.

Koho byste viděl jako příštího prezidenta?

Jakéhokoliv slušného člověka, nikoliv hulváta.

Z těch, co se přihlásili. Vybral byste si někoho?

Ale já to řeknu. V této napjaté době, kdy za humny je válka, mít vrchního velitele vojsk generála není tak špatné. Za druhé, já vám zaručuju, že pan generál Pavel má prověrku.