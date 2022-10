Jednání s koalicí Lidovců a Starostů bylo v pořadí druhým oficiálním jednáním po schůzce s hnutím ANO 2011. Vaňková se s jednotlivými stranami setkává v pořadí, v jakém se umístily ve volbách. Podobně jako s hnutím ANO 2011 občanští demokraté na schůzce s Lidovci probírali programové priority a personální obsazení jednotlivých gescí. Jeden rozdíl tu ale je. S Lidovci si už stanovili termíny jednání na příští týden. Že by to předznamenávalo zárodek nové koalice však Vaňková odmítla. „Konkrétní termín s hnutím ANO na příští týden nemáme, to ale neznamená, že k němu nemůže dojít,“ konstatovala stroze.

Jednání s Lidovci je díky společné koalici v posledních čtyřech letech o poznání jednodušší. Vědí, kde navázat. Vzhledem k minulým neshodám v některých oblastech možná překvapivě. Obě strany rozděloval například územní plán. Podle lídra koalice Lidovců a Starostů Petra Hladíka však toto jednání přispělo k hledání společného konsenzu. „Myslím si, že jsme se výrazným způsobem přiblížili ke hledání společné cesty. Po tomto jednání nevidím žádnou zásadní překážku pro utvoření koalice. Územní plán jsme řešili, ale i celou řadu dalších témat,“ potvrdil.

V Černovicích složili většinovou koalici. Obešli vítěze voleb

Hladík se netají tím, že o koalici s ODS velmi stojí, a to ideálně na dosavadní bázi, ať už na městské nebo vládní úrovni, tedy bez ANO 2011. Sám rovněž vyloučil, že by Lidovci s hnutím ANO 2011 jakkoli jednali. „Pro nás je pokračování buďto stávající koalice nebo koalice na vládní úrovni absolutní prioritou. To mohu potvrdit. S hnutím ANO nejednáme a ani nepředpokládáme nějaké společné jednání,“ uvedl. Vyloučil i, že by v minulosti nebo do budoucna učinili nabídku někomu jinému. Vaňková se současně nechala slyšet, že pokud by si s Lidovci podali ruce, Hladík by se stal znovu jejím náměstkem.

Kdo nakonec ve vedení města zasedne, je otázkou. Koaličních variant je více. Podle politologa z brněnské Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka je obtížné říci, která varianta je nejpodobnější. Jednou z možností je spojení vítězné koalice s hnutím ANO 2011, které ve volbách obdrželo druhý nejvyšší počet hlasů. Už tak většinovou koalici by potom mohl doplnit některý z menších subjektů.

Nutné by to potom bylo v případě spojení ODS a TOP 09 s koalicí Lidovců a Starostů. Stačilo by jim ale pouhé spojení se se stranami, které se do zastupitelstva dostaly jen těsně a obdržely nejmenší počet křesel, jako je ČSSD nebo koalice Zelených a Žít Brno.

Volební klání na Brněnsku: Ve Šlapanicích i Židlochovicích mají vítězové většinu

Spojení minimálně dvou stran z těch, které ve volbách obsadily první tři místa, připustil i Kopeček. „Je tady trojice, která není sice stejně silná, ale je vidět, že dvě z nich budou muset být v koalici, aby poskládaly většinu. Plus asi další menší politický subjekt nebo subjekty. V tuhle chvíli je to hodně otevřené,“ uvedl politolog. Konkrétně spojení koalice ODS a TOP 09 s Lidovci a Starosty vůbec nevylučuje a naopak to vidí jako jednu z možností. „Na sobotních reakcích Petra Hladíka bylo vidět zklamání, na druhou stranu působil velmi konstruktivně v tom, že si uvědomuje, že je šance na primátorský post pravděpodobně pryč a je potřeba se takříkajíc adaptovat na situaci a hledat společnou řeč s ODS, což poslední půlrok nevypadalo úplně reálně. Může to být signál, že šance na dohodu mezi ODS a lidovci je nyní větší, než to před volbami vypadalo, ale je to velmi nejistá a otevřená záležitost. Vypadá to ale přece jen o něco pravděpodobněji než před volbami,“ dodal už dříve.

Matematicky by sice bylo možné, aby ODS a TOP 09 další, v pořadí umístěné strany přeskočily a spojily se s SPD, Piráty a ČSSD nebo koalicí Zelených a Žít Brno, reálně se však jedná o strany programově natolik rozdílné, že taková koalice nepřipadá v úvahu. Zejména s SPD ostatní strany spolupráci odmítají a i podle Kopečka stojí toto uskupení tak trochu bokem. Ze stejného důvodu nepovažuje ani za pravděpodobné, že by ANO 2011 vítěznou koalici obešlo a spojilo se s Lidovci a SPD. „Museli by souhlasit také Starostové a do koalice by šli dále s alespoň dvěma menšími subjekty. Samozřejmě to těžko může být SPD, která je izolovaná,“ řekl Kopeček. Obejití vítěze ale v žádném případě nevylučuje. Kromě SPD by totiž ANO 2011 a koalice Lidovců a Starostů mohla utvořit širokou koalici s Piráty a ČSSD nebo Zelenými a Žít Brno, popřípadě s oběma menšími subjekty. Samotné jednání s ANO 2011 ale Hladík razantně odmítl. Podle lídryně koalice Zelených a Žít Brno Jany Drápalové naději, že by se mohla ne vedení města podílet, jejich koalice stále chová, ne však za každou cenu: „V neděli jsme byli informováni, že paní primátorka bude jednat se všemi a konkrétně s námi ve čtvrtek, takže předpokládám, že se více dozvíme až na tom jednání. My jsme samozřejmě šli do politiky, abychom se mohli podílet na vedení města, takže zájem by určitě byl, ale ne za každou cenu,“ uvedla Drápalová s tím, že oni sami od té doby žádná jednání nevedli.

Ve hře je i pokračování stávající koalice ODS s Lidovci, ČSSD a Piráty.

VÝSLEDEK VOLEB V BRNĚ NAJDETE ZDE