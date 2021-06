Důchodci dostanou příští rok přidáno víc, než kolik jim garantuje zákon, shodla se v pondělí vláda. Pokud návrh projde i parlamentem, přilepšit by si měl každý z penzistů o 300 korun.

Ač se jedná o návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD, politické body z podobných dárků pro seniory těží především hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Alespoň tomu nasvědčují výsledky velké ankety Volby 2021, ve které Deníku odpovědělo více než 13 tisíc respondentů i na dotaz, koho hodlají volit v nadcházejících parlamentních volbách.

Mezi lidmi v důchodovém věku by totiž ANO jasně zvítězilo se ziskem 43 procent hlasů. V očích ostatních skupin voličů se už Babišově hnutí tolik nedaří.

Podnikatelé by mu přisoudili třetí místo a 13,8 procenta hlasů, u skupiny rodičů s dětmi je s podobným ziskem až čtvrté. A kdyby záleželo jen na prvovoličích, stal by se dosavadní hegemon vůbec nejslabší parlamentní stranou.

U mladých lidí zabodovala současná demokratická opozice. Třetina by hodila hlas Pirátům a Starostům, čtvrtina koalici Spolu, tvořenou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.



V čem se odpovědi čtenářů bez rozdílu na jejich věk a postavení shodují, je to, že ČSSD i KSČM se vzdalují šance na vstup do sněmovny. KSČM by pětiprocentní hranici překročila pouze u seniorů, ČSSD se k ní ani nepřibližuje. Jejich křesla by mohlo obsadit nového hnutí Přísaha, které se líbí osmi procentům čtenářů.