Poté pogratuloval předsedovi ODS Petru Fialovi „k fantastickému finiši“. Dodal: „My to akceptujeme, takový je život. Na počet mandátů jsme na tom stejně. Zásadně jsme prohráli v Praze, kde je rozdíl 136 tisíc hlasů. Uvidíme, jak pan prezident rozhodne. Předpokládám, že rozhovory o vládě začnou ve středu,“ konstatoval s tím, že hnutí ANO není produkt na jedno použití. „Naši zemi čeká těžké období, musíme pracovat dál bez ohledu na to, jak to dopadlo. Ukáže se, zda příští vláda bude úspěšnější než moje, i když jsem přesvědčen, že naše země prožívá nejlepší období v éře samostatné republiky, přeji všem, aby dále prosperovala,“ pravil na úvod šéf hnutí ANO a poté odpověděl na otázky novinářů.

Prezident Zeman řekl, že pověří lídra nejsilnější strany. Jak se zachováte, když pět stran deklaruje, že s Andrejem Babišem nikdy?

My jsme nejsilnější strana a možná na mandáty budeme mít o jeden víc. Koalice jsme vždy klasifikovali jako podvod na voličích, protože samostatně se jejich členové báli proti nám postavit. Bylo to pět proti jednomu. Pokud skončíme v opozici, hnutí ANO pojede dál. Pokud mě pan prezident pověří, tak budu jednat s koalicí SPOLU i s dalšími kromě Pirátů.

Původně jste říkal, že pokud byste měl skončit v opozici, vzdal byste se poslaneckého mandátu. Platí to?

My to projednáme na předsednictvu AMO i na klubu. Myslím, že by bylo špatné destabilizovat vládu. Období je velice neklidné. Uvidíme, jak se k tomu koalice SPOLU postaví. Neřekl jsem, že odejdu z politiky, ale že nebudu v opozici.

Jak dlouho by se měly vést rozhovory o nové vládě a kdyby se první pokud nepovedl, bude hnutí ANO usilovat o druhý, případně s jiným předsedou?

Paní Perknerová, vy víte, že vám na to neodpovím. Teď je úkol čísla jedna, a to ve středu jednat s panem prezidentem. Pokud mě pověří, oslovím koalici SPOLU. Minule to trvalo osm měsíců, tak nevím, jak to bude teď.

Druhá otázka za Deník zní, zda nelitujete toho, že veškeré úsilí v kampani jste zaměřil proti Pirátům a na koalici SPOLU jste se nesoustředil, z čehož evidentně profitovala?

My jsme museli pracovat a naši soupeři měli volno, prázdniny, dělali jenom kampaň, v níž jim vybraní novináři radili, jak Babiše sundat, protože on je jediný problém naší země. Opakuji, že od vstupu do politiky mám čisté konto, všechny kauzy jsou vymyšlené a účelové. Pokud manželka pana Bartoše říká, že máme premiéra zloděje, tak je to neuvěřitelné. Byla to špinavá kampaň proti mně, do které zatáhli i mého syna. Stále strašili střetem zájmů, že republika nedostane peníze a bylo tady 30 tisíc mrtvých. Byla to odporná kampaň. Plno lidí mě nenávidí, protože je přesvědčili, že jsem něco udělal. Já jsem nic neudělal, šestnáct hodin denně jsem pracoval na prosazování českých zájmů a prosadil jsem jich strašně moc.

Přijal byste místo předsedy sněmovny?

Víte, že neumím mluvit. Co bych tam dělal? Sněmovna je pro mě peklo. To je snad pokus o vtip. Já jsem manažer, moje místo je ve vládě.

Co říkáte tomu, že se váš koaliční partner ČSSD nedostal do sněmovny?

Vláda se sociální demokracií byla úspěšná, s panem Hamáčkem jsem měl dobré vztahy. Musím mu poděkovat, choval se jinak než pan premiér Sobotka, který mě nechal z vlády vyhodit. I pan ministr Kulhánek a Toman jsou velice dobrými ministry. Jsem překvapený, že jim to nedopadlo, preference vypadaly jinak.

Plánujete rekonstrukci vlády, když se ČSSD do sněmovny nedostala?

Pan předseda Hamáček mi volal, poděkoval za spolupráci. Řekl mi, že pokud budu chtít, aby ČSSD dál ve vládě nebyla, pochopil by to. Já jsem o tom ještě nepřemýšlel.

Budete poté, co jste nevyhrál volby, kandidovat na prezidenta?

Vy si myslíte, že se bez politiky neuživím? Kandidátů na prezidenta máme asi dvacet, dokonce prý chce kandidovat i Kalousek. Všichni asi zapomněli, co se tady dělo. Vysvětlete mi, proč nemáme transgas a nenakoupili jsme od Putina plyn na patnáct let jako Orbán? My nemáme nic, nemáme vodu, plyn, neovládáme ČEZ. To je všechno jejich dědictví, s nímž musíme bojovat. Chápu, že nenávist vůči Babišovi byla větší než vzpomínky na to, co tady oni předvedli. Bohužel jsme neměli dost času na to to připomínat. O kandidatuře na prezidenta neuvažuji.