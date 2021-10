Vy STAN jste šli do koalice s Piráty jako dvojka. Nemrzelo vás to v některých momentech kampaně, kdy se třeba váš lídr Vít Rakušan ukázal hvězdou některých debat?

V tom, že bychom byli „dvojka“ v naší koalici, v tom s vámi nesouhlasím. Naše koalice byla koalicí dvou naprosto rovnoprávných stran. Dokonce jsem měl dojem, že my Starostové jsme v ní působili jako ti zkušenější, jako ti, kteří do té naší koalice přináší ty znalosti a postupy. Piráti naopak do koalice přinášeli tu svoji obrovskou energii, novátorství ve způsobech prezentace. Což bylo dobře. Za mě koalice byla dobře poskládaná a rozhodně ji nelitujeme.

A podařilo se docílit cíle, který jste měli?

Cílem našeho snažení bylo docílit změny dosavadního stylu vládnutí a odeslat tu nepsanou koalici ANO, SPD a KSČM, která ve sněmovně o všem rozhodovala a vládla, do věčných lovišť. Úspěchem našich koalic bylo víc než 100 hlasů ve sněmovně. A to se podařilo.

Na jaře jste to byli vy, kdo byl na prvním místě průzkumů, poráželi jste i Andreje Babiše. Co se změnilo během léta, že to nakonec skončilo tím třetím místem?

Na jaře voliči v průzkumech zjevně ocenili to, že se tady konečně někdo s někým dokázal spojit. A my jsme byli první, kdo to dokázal. Pak ale přišla masivní kampaň osočující Piráty. To ulehčila transparentnost Pirátské strany. To že, cokoli napsal kterýkoli Pirát na pirátské fórum bylo zneužíváno jako údajný oficiální názor celé naší koalice, což tak rozhodně nebylo. Pokud Andrej Babiš v něčem v kampani uspěl, bylo to, že se mu podařilo vyvolat velmi nesmyslný strach z Pirátů.

Proč Babiš šel přímo proti Pirátům a vás vlastně opomíjel. Čím si to vysvětlujete? Tím, že jste pro Babiše byli těžší cíl?

V závěru Babiš útočil i na nás, i na mě osobně. Z posledních pěti pořadů Čau lidi mě věnoval čtyři, což považuji vlastně za čest. Ale je pravda, že Babišovi jeho marketéři, kterými se on řídí, vyhodnotili Piráty jako snažší cíl.

Po zkušenosti z této kampaně vidíte ze strany STAN spolupráci s Piráty pro celé volební období?

Ta spolupráce se za mě osvědčila. My rozhodně dodržíme naši koaliční smlouvu. Ve sněmovně nebudeme dvě rozdílné strany. Já věřím tomu, že to bude fungovat.

Co budou první úkoly vaší nové vlády?

Z mého oboru je to zákon o pedagogických pracovnících, který padl pod stůl. Musíme jím vyřešit například situaci, že nám v příštích sedmi letech až polovina učitelů dosáhne důchodového věku. Takže chceme dosáhnout to, aby člověk s vysokoškolským vzděláním v daném oboru mohl učit, pokud si dodělá pedagogické vzdělání. Musí se také dořešit Národní sportovní agentura, protože to je dnes semeniště korupce bez náležité kultury. Budeme muset řešit stavební zákon a mohl bych jmenovat mnoho dalších konkrétních věcí, které chceme v nové sněmovně hned řešit.

A co Andrej Babiš a jeho obří kauzy?

Úředníci ministerstev a na různých dalších úrovních se doteď k panu premiérovi nechovali jako k běžnému občanovi. Budiž čest městu Černošice a několika dalším odvážným. My se budeme chovat standardně a měřit všem stejně, tak jak to musí na svém městě dělat každý správný starosta. A my budeme měřit všem stejně. K Andreji Babišovi musí být nyní přistupováno se stejnou spravedlností, jako ke každému jinému občanovi této země.