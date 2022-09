Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Radek Preis

student

"Vlastně asi trochu chápu obě strany, sice je potřeba schválit nový zemní plán co nejdřív, ale taky je nutné, aby byl zpracovaný opravdu kvalitně. Město si nemůže dovolit protlačit projekt, který by akorát způsobil organizační problémy. Na druhou stranu tím trpí bydlení. To, kam se vyšplhaly ceny za pronájem, už začíná být opravdu neúnosné a je třeba rychle stavět."

Předvolební reportáž z Brna: politiky rozděluje neschválený územní plán