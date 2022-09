Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Zdeňka Jará

prodavačka

"Ke komunálním volbám půjdu, ale koho budu volit, to zatím nevím. Pana Šlachtu znám, byl to spolužák mojí dcery. Jako kluk byl mezi lidmi oblíbený. I teď je sympatický, ale jaký je člověk, to nevím. Určitě musel mít při svém působení v Praze ostré lokty, a to člověka změní. Je sympatický, ale to je i současný starosta Novák. Pan Svoboda byl taky hodný. Myslím, že lidé si nestěžují. Chybí tady ale koupaliště a dlouho tu chyběl také rentgen. Lidé museli dojíždět až do Židlochovic a bylo to pro ně složité. Od půlky září by ho sem ale měli přidat."

Volební náboj v Pohořelicích: ustálené vedení radnice čelí Šlachtově popularitě