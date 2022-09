S výstavbou více než stovky bytů nesouhlasí například Iveta Brůhová, která bydlí přímo v Jehnicích. „Největší obavu mám z velkého nárůstu počtu aut. V místě se zhorší parkování. Navíc tu chybí dostatečně zásobený obchod s potravinami, dětské hřiště či lékařská služba. Doktorka je tu hodinu týdně,“ posteskla si žena.

Brno-Jehnice:

Je městská část na severním okraji Brna

Původně samostatná obec byla k Brnu připojena v roce 1971

První písemná zmínka o Jehnicích pochází z roku 1292, letos to je 730 let

Počet obyvatel: 1039 (k r. 1. 1. 2022 ČSÚ)

Rozloha: 4,07 km²

Podobného názoru je i Jan Hromek z městské části Řečkovice a Mokrá Hora. „Nepochybuji o tom, že Bavaria udělá svým obyvatelům radost. Sousedům ale tuctová a objemově nakynutá stavba nenávratně ničí venkovský charakter Jehnic. Pod okny mám jedinou příjezdovou trasu na Brno, kudy budou obyvatelé jezdit autem za prací, nákupy, zábavou, vozit děcka do školy,“ uvedl Brňan.

Podle předsedy spolku Klidné Jehnice a opozičního zastupitele Kamila Krinčeva Rezidence Bavaria není přínosem pro tamní městskou část ani její obyvatele. „V objektech nevznikla žádná veřejná vybavenost a došlo k navýšení cílového počtu bytů. Jedná se pouze o klasické byty na prodej. Účelově se zapomnělo na sociální bydlení. Ve chvíli, kdy developer prodá všechny byty a nastěhují se do nich noví lidé, nastane problém s parkováním. Každé místo v rezidenci bude soukromé za pořizovací cenu v řádech statisíců korun. Žádný starousedlík nebude moci v areálu zaparkovat. Obyvatelé z Bavarie, kteří si tam nepořídí parkovací stání, budou zabírat místa na náměstí nebo v Lelekovické ulici,“ je přesvědčený předseda.

Nevyhovující je i jediná příjezdová cesta k areálu. „Navrhované dopravní řešení vede ulicí Kleštínek, což je naprosto nekomfortní pro stávající, ale i pro budoucí obyvatele. Zhorší se doprava na křižovatce s Blanenskou ulicí, kde je navíc přechod pro chodce ke škole a zastávky hromadné dopravy. Mnohem lepší by byl příjezd do areálu přímo od náměstí,“ řekl.

Možnosti obce

Podle jehnického starosty Václava Šichy má zastupitelstvo městské části na změny ve výstavbě omezený vliv. „Obec není podle zákona účastníkem stavebního řízení. Změny povoluje stavební úřad, který jedná dle stavebního zákona a nemůže být zastupitelstvem ovlivňován. Bytů v rezidenci vzniklo 121 a z toho sedmatřicet malometrážních v domě s pečovatelskou službou. Každá bytová jednotka má přímo v areálu minimálně jedno parkovací místo jako součást prodávaných bytů. Realitní kancelář prodává byt jen včetně parkovacího místa. Developer nepředává městu Brnu do majetku vnitřní komunikace ani parkovací plochy. Tyto bude spravovat bytové družstvo, které pravděpodobně vznikne,“ informoval starosta.

O koupi bytu v areálu bývalého jehnického pivovaru uvažuje Kateřina Nováková z Brna. „Zaujala mě moderní stavba v pěkné lokalitě obklopené zelení. Realitní makléř nám navíc sdělil, že v ceně bytu už je zahrnuté i parkovací stání, což je výhoda,“ uvedla mladá žena.

Do nového areálu je příjezd a přístup pro pěší ulicí Kleštínek. „Další možnosti bohužel nejsou. V srpnu dokončil developer na svoje náklady úpravy ulice Kleštínek zaměřené především na bezpečnost chodců. Vzniknou tam výhybny pro auta, retardéry a samostatný chodník pro pěší. Dopravní obsluha do Jehnic se zlepší. V současné době dělníci opravují v Tumaňanově ulici plynovod a budou dělat nové povrchy, takže se tam provoz zklidní,“ dodal Šicha.

Pohled do historie:

Pivovar v Jehnicích ukončil provoz v roce 1942. Po válce přešel tento areál do majetku státu a postupně byl využíván jako sklady pro ovoce a zeleninu, průmyslové zboží, a různé provozy pro statní statek Brno. Po roce 1989 přešel celý areál do majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byl užíván jako parkoviště a dílny pro kamionovou dopravu a jako výrobna stavebních hmot. Areál postupně chátral a provoz v něm byl zdrojem hluku, prašnosti a znečišťování životního prostředí s hromadami starých pneumatik a barely s neznámými látkami. Tato skutečnost byla předmětem opakované kritiky a neustálých stížností od občanů Jehnic, zvláště z Lelekovické a Rozhledové ulice. Zastupitelstvo městské části proto podpořilo záměr developera, který areál odkoupil od Úřadu pro zastupování státu na zástavbu byty a Domy s pečovatelskou službou. Po zahájení developerského projektu Rezidence Bavaria v roce 2013 požádal stavebník o změnu stavby před dokončením a měnil se způsob užívání jednotlivých objektů. S tak rozsáhlými změnami zastupitelé městské části nesouhlasili a dosáhli dlouhodobého přerušení stavby. K pokračování výstavby došlo až po odsouhlasení, že jeden objekt v pivovaru bude Dům s pečovatelskou službou a závazku na rekonstrukci ulice Kleštínek. Na místo chátrajícího a nebezpečného areálu jsou nové domy a celý prostor se vyčistil. Z plánovaného wellness centra se staly podzemní garáže. V domě s pečovatelskou službou developer nahradil vícepokojové byty větším počtem malometrážních bytů. Rezidence Bavaria má nyní 121 bytů různých velikostí místo 94. V roce 2022 se do prvních z nich nastěhovali obyvatelé.

Masivní výstavbu bytů pocítí i obyvatelé brněnského Ořešína. „Přírůstek lidí v Jehnicích ještě více zahustí provoz. Už nyní řidiči dlouho čekají ve špičce na křižovatce Gromešovy a Jandáskovy ulice. Za další je nutné spravit Tumaňanovu ulici, protože to je tankodrom. Podobným budoucím výstavbám směrem na sever města je potřeba zamezit už v novém územním plánu. Nemají tam co dělat,“ tvrdí ořešínský starosta Jan Levíček.

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Jehnice?

Téma masivní výstavby bytů a zároveň nedostatečné občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury rezonuje brněnskými Jehnicemi už několik let. Místní obyvatelé se těšili, že chátrající areál bývalého pivovaru ožije. Developer sliboval v objektu vybudovat bytové domy, domy s pečovatelskou službou, wellness či Alzheimer centrem. Místo toho tam vznikly komerční byty. Z původně plánovaných čtyřiadevadesáti jich tam nyní stojí 121. Místní obyvatelé se bojí, že přijdou o klidné žití a vesnický ráz městské části. Nové byty jsou skvělé, ale u každé plánované výstavby se musí řešit i s ní související dopravní zátěž. Nelze přestavět každý chátrající objekt na bytový, protože na to v některých případech nejsou dimenzované okolní silnice ani parkování. Extrémní dopravní zatížení přidělává vrásky především místním obyvatelům, protože se bojí, že se jim zhorší kvalita bydlení. Kdo ale nahlédne do historie Jehnického pivovaru tak zjistí, že zastavěná plocha a objem objektu bývalého pivovaru se novou výstavbou příliš nezměnil.



Gabriela Pirklová, redaktorka Brněnského deníku