V pravé poledne je na rozpáleném náměstí v Pohořelicích na Brněnsku jen hrstka lidí. Někteří čekají na autobus, jiní spěchají do malých obchodů, které jsou podél náměstí rozeseté a nad jejichž střechami se tyčí věž kostela. Do hospod se pracující schází k obědu. Jednou z nich lze z náměstí projít k místnímu parku, který svou rozlohou u pětitisícového města až překvapuje.

Protože jde spíše o lesopark, jenž je z jedné strany chlazený lesknoucí se hladinou Mlýnského náhonu a z druhé řekou Jihlavou, představuje oproti prosluněnému náměstí oázu chladného klidu. Působí to kontrastně – na jedné straně rozpálený kámen a beton, na druhé zelená příroda.

Na chybějící zeleň ve městě upozorňuje reportérku Deníku Rovnost i kolemjdoucí žena. Na této trase se v těch nejteplejších dnech skoro nedá vydržet. Chybí více stínu. „V obci bych ocenila více zeleně,“ tvrdí žena.

Nepředstavuje se. O politiku se ale podle svých slov moc nezajímá a sama ještě neví, jestli půjde ke komunálním volbám, jež se konají v září.

Pohled do historie



Město sloužilo od pravěku jako průsečík obchodních cest. I pozdější podoba města s jeho historickým jádrem vznikla na průsečíku důležité cesty z Brna do Znojma a do Vídně. První písemná zmínka, stará přesně osm set let, zmiňuje název Borlitz a odkazuje k nejstarším budovám ve městě - ke kostelu a k faře. Základy pohořelicko-vlasatické a židlochovické rybniční soustavy, která existuje dodnes, položili Pernštejnové už na začátku šestnáctého století. Město se tak stalo střediskem všeho, co symbolizuje jižní Moravu - obilnářství, rybníkářství a vinařství.

Z Pohořelic není jediná s podobným názorem. Oslovení obyvatelé si jej nechávají pro sebe, nebo je politika – jak říkají – nezajímá. Možná i to je jedním z důvodů, proč v minulých volbách do obecních zastupitelstev byla účast v Pohořelicích čtyřiačtyřicet procent. V okrese Brno-venkov šlo o jedno z nejnižších čísel.

Vedení radnice je posledních několik let téměř stejné. Po minulých volbách skončil v čele města Josef Svoboda, jenž je vedl šestnáct let. Nahradil ho jeho místostarosta Miroslav Novák. A Svoboda se naopak přesunul na jeho místo. Letos poprvé, zdá se, bude muset místní koalice odolat vlně v podobě nové strany. Které? Ambice má především Přísaha, kterou založil někdejší policista Róbert Šlachta.

Když po několika měsících fungování získala 4,68 procent ve volbách do Sněmovny, a těsně tak zůstala za jejímu branami, Šlachta rozhodl jasně: novým cílem budou volby do obecních zastupitelstev.

V těch letošních se kandidátka Přísahy objevuje v několika městech, jedním z nich jsou právě Pohořelice, ve kterých se Róbert Šlachta narodil a kde nyní taky žije. Tam se staví do čela kandidátky a aspiruje na pozici starosty.

Šlachta se v komunální politice nikdy neangažoval, a stejně tak to mají i někteří lidé z jeho kandidátky. „Vnímám to ale jako plus. Jde o lidi se znalostí několika problematik, například městské policie, sociální služby nebo čerpání dotací. Jsem přesvědčen, že do města můžeme naše zkušenosti přenést,“ sdělil Šlachta. Dodal, že pohořelický úřad, jakožto obce s rozšířenou působností, funguje profesionálně. Agendu tak podle něj dělají jednotliví úředníci a místní politika je spíše o jejich nasměrování.

Podle současného starosty Miroslava Nováka nebyla po Šlachtovi jakožto muži v čele města mezi místními společenská poptávka. Sdělil ale, že podle něj je schopný strhnout k volbám i ty, kteří k nim dosud nechodili. „Je mým nejsilnějším protikandidátem. Pro mě je to souboj s populární osobou, ne s někým, kdo rozumí komunální politice,“ řekl starosta.

Oslovení obyvatelé Pohořelic zpravidla Róberta Šlachtu znají. Například jeho sousedka Jarmila Vrbková už je rozhodnutá, že Přísahu se Šlachtou v čele bude volit. „Má velké šance uspět,“ je přesvědčená Vrbková.

Pochybnosti nad úspěchem Přísahy v Pohořelicích vyjádřil například člen zastupitelstva, který si nepřál být jmenován. Redakce jeho jméno zná. „Myslím si, že Šlachta má šanci obsadit tak čtvrtinu křesel. Podle mě se povrtá v korupci, aby získal body a potom půjde dál,“ sdělil zastupitel.

Současný starosta Novák získal s kolegy v roce 2018 sedm mandátů. Jako lídr ODS pak sestavil koalici s ANO, STAN a TOP09 a KDU-ČSL. Celkově tak momentální koalice sedí na patnácti mandátech z jednadvaceti.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Pohořelice?



Pětitisícové Pohořelice ležící pár desítek kilometrů od Brna rozhodně nezapřou punc jihomoravského maloměsta. Městečko, které se pyšní svými každoročními slavnostmi, kostelem svatého Jakuba Staršího a především svým rybníkářstvím, letos slaví osm set let od první písemné zmínky. A právě letos se také pokusí místní rodák Róbert Šlachta přerušit několikaletou vládu jedné politické strany na místní radnici. Komunální volby mají tradičně nižší účast, než například ty sněmovní. V Pohořelicích naposled nepřišla ke komunálkám ani polovina obyvatel. Místní podle všeho obecní politika příliš netrápí a na radnici se vytváří pozoruhodné koalice jinak tradičně znepřátelených stran. Proti tomu teď stojí zbrusu nová síla s velkým odhodláním. Výsledek letošního boje o pohořelickou radnici tedy může jen překvapit.



Magdaléna Blažková, redaktorka Brněnského deníku Rovnost