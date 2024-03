Po rozehřívacím začátku přišla v závěru na řadu první autorská skladba z jejich zbrusu nového alba Banzai! nazvaná Říšský funk. Svižná skladba s chytlavou melodií a saxofonovými rify navnadila posluchače na druhý set. V něm už zazněly vlastní skladby, jako například Ve dne v noci, Hanácké gospel, Bulharský valčík, Na cestě, kterou složil bubeník Martin Kleibl, nebo skladba Autumn in New York.

Název kapely je složený ze začátečních písmen nástrojů, na něž hrají. Podle Martina Kleibla si ale posluchač může z písmen sestavit i mnohá jiná slova. Některá z nich nejsou na této platformě publikovatelná. Byl to ale právě Martin, který název kapely vymyslel, jak divákům v Chrudimi prozradil Radek Zapadlo. Ten pak o Vilému Spilkovi prozradil, že na kontrabas hraje teprve krátce. „Začal cvičit v době covidové,“ naznačil během koncertu Zapadlo, který zahrál na tenor a soprán saxofon.

Kapela samozřejmě představila i nové album. Fotograficky je vyvedeno do japonských motivů. Podle Kleibla to byl nápad fotografa Romana France, a kapele se záměr líbil. Mimo jiné i proto, že někteří mají jistý vztah k japonské kultuře, ale i třeba gastronomii.

SAKOBI v Chrudimi zahrálo dvouhodinový koncert, po němž museli diváci odcházet s uspokojením po kvalitním jazzovém koncertu.

KDO JSOU SAKOBI

SAKOBI je nový projekt spoluhráčů z kapely Vilém Spilka Quartet. V kapele hrají Radek Zapadlo na SAxofon, Vilém Spilka na KOntrabas a Martin Kleibl na BIcí. Protože spolu dlouhodobě působí i v jiných sestavách, jsou na sebe úzce hudebně napojeni. Radek Zapadlo se na české jazzové scéně s úspěchem pohybuje už dva tucty let, v současnosti nejvíce po boku Mateje Benka, Ondřeje Rumla, hraje v Cotatcha Orchestra, vlastní formaci Four in Blue i zmiňovaném Vilém Spilka Quartet. Martin Kleibl po osmiletém působení ve Filharmonii Brno osciluje v žánrové výśeči od klasiky po pop, hraje v OK Percussion duo s marimbistou evropské třídy Martinem Opršálem, doprovází zpěváka Petra Bende a je motorem kapely Vilém Spilka Quartet. Vilém Spilka pro účely projektu SAKOBI vyměnil svůj hlavní nástroj kytaru za kontrabas, jemuž se začal věnovat v období pandemie covidu.

Na albu se podíleli všichni členové nejen hráčsky, ale i skladatelsky. Zapadlo přispěl melancholickou dumkou Cesta za modrým sluncem, píseň Na cestě Martina Kleibla je naopak typický povznášející latin jazz. Vilém Spilka dodal zbytek repertoáru, jeho jednotlivé opusy prozrazují nejrůznější hudební i nehudební inspirace – od rodného Brna po Japonsko, na které odkazuje i kryptogram v názvu kapely. Debutová deska nese v duchu japonských reálií název Banzai!, tedy něco jako pokřik Hurrrá nebo Yeehaw! Stylově je album více méně nezařaditelné, čerpá jak z tradic jazzu a dalších afroamerických stylů, tak z folklórní hudby nejen z Moravy.