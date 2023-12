Tradiční Novoroční koncert Filharmonie Brno oslaví nejen příchodu nového roku, ale také narozeniny orchestru. Vznikl 1. lednu 1956, letos tedy slaví své osmašedesátiny. Pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese představí divákům česko-americký program v rytmu jazzu.

Filharmonie Brno. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Prokopius

Koncert v Janáčkově divadle začíná poněkud netypicky už v sedm hodin večer, tedy o hodinu dříve než v předešlých letech. Informovala o tom mluvčí Filharmonie Brno Kateřina Konečná.

Pondělní večer připomene také začátek Roku české hudby. Tak jsou nazývány roky končící čtyřkou, a to kvůli vysoké koncentraci výročí českých skladatelů. „Do nového roku vstoupíme lehčím krokem a optimisticky, abychom posluchače příjemně naladili. Doufáme, že se nám to bude dařit celý rok, do kterého přeji všem hodně štěstí, zdraví a tolik potřebného klidu,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Propojení české a americké hudby začne velmi příhodně: Suitou A dur Antonína Dvořáka, které se přezdívá Americká podle místa jejího vzniku. „Na Dvořáka naváže Koncert pro step a orchestr Mortona Goulda, obratného autora, který organicky mísil symfonickou a jazzovou hudbu,“ sdělila Konečná.

Po pauze zazní suita pro orchestr Porgy a Bess George Gershwina. „Jeho dílo v aranži Mortona Goulda vynechává z Gershwinovy opery zpěv a tím také přitahuje více pozornosti k čistě orchestrální stránce věci. Vokální linku předává různým nástrojům, ale v doprovodu zachovává vesměs originální sazbu včetně instrumentace,“ uvedl hudební publicista Boris Klepal.

Večer uzavře drobná pětiminutová skladba Le jazz Bohuslava Martinů.

Rok 2023 byl pro brněnské filharmoniky výjimečný. Zahráli si ve slavné Carnegie Hall.