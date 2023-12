Příznivci baletu mohou přijít na Louskáčka do brněnského Janáčkova divadla. Organizátoři slibují odlehčenou atmosféru představení, klavírní vystoupení pianistky Lucie Kubátové a silvestrovský přípitek.

Netradiční program podle Vižďové vyhledávají lidé opakovaně. „Zájem je jako vždy velký. Na činoherní scéně pořádáme každoroční Silvestrparty, kterou odstartuje silvestrovská premiéra představení Prachy!, diváci budou mít možnost strávit v divadle celý večer až do rána,“ doplnila Vižďová s tím, že k novoročním oslavám zahraje divadelní orchestr a zazpívají herci, v plánu je oldies diskotéka i cimbálová muzika.

Program pro rodiny s dětmi nabízí například Aqualand Moravia v Pasohlávkách. „Na Silvestra plánujeme speciální animační program po celý den. Je zaměřený především na děti. Užijí si například balónkovou show nebo tancování ve vodě,“ uvedl marketingový manažer centra Tomáš Svoboda.

Brňanka Tereza Strapáčová preferuje trávit konec roku mimo město, o některých speciálních programech by ale uvažovala. „Silvestrovské akce mi připadají zajímavé, o některých jsem ani nevěděla. Kdybych neměla plány, zvažovala bych třeba návštěvu divadla. Tam se člověk navíc vyhne petardám, které nemám ráda,“ míní Strapáčová.

Na silvestrovské setkání zve i Deskoherní klub Enn ve Vyškově. „Lidé si k nám mohou přijít popovídat, dát si pivo a zahrát si deskovou hru. V klubu panuje rodinná atmosféra, přijít mohou i děti. Mezi naše nejoblíbenější hry patří například Divukraj nebo Turboprší,“ popsala organizátorka Erika Suchánková.

Nápad uspořádat poslední den v roce večer s deskovými hrami vznikl podle Suchánkové loni. „Zavolali nám známí, jestli mohou přijít. Potom se to rozkřiklo a najednou se chtělo zúčastnit velké množství lidí, tak jsme zřídili rezervační systém,“ podotkla organizátorka. Letos podle ní zatím zájem není tak velký.

Kdo by se vydal raději do přírody, může se zúčastnit některého ze silvestrovských pochodů. Například v brněnské Líšni ho pořádá městská část ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň. Zájemci v neděli dopoledne projdou zhruba sedmikilometrovou trasu Mariánským údolím. „Je to tradiční pochod, koná se už od roku 1982,“ řekl ředitel Kulturního centra Michal Kročil.

Na Znojemsku se lidé mohou vypravit na Nový hrádek u Lukova. Na netradiční prohlídku lákají zástupci Národního parku Podyjí. Návštěvníci si prohlédnou zříceninu hradu, při dobré viditelnosti se z ní dá dohlédnout až za rakouské hranice.

Sledovat novoroční ohňostroj z výšky mohou lidé z Břeclavi a okolí, půlnoční prohlídku kostelní věže nabízí na Facebooku Kostel Navštívení Panny Marie.