První prosincový víkend na Brněnsku nabídne rozsvícení vánočních stromů v Kuřimi nebo Dolních Kounicích. Do brněnské zoo zavítá Mikuláš společně s andělem a čertem. Pod kopcem Santonem u Tvarožné se zase lidé přenesou do roku 1805, kdy se odehrála slavná bitva u Slavkova.

Mikulášská nadílka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

BRNĚNSKO:

Mikuláš v Zoo Brno

Kdy: sobota 2. prosince od 9.00

Kde: Zoologická zahrada Brno

Za kolik: od 90 korun

Proč přijít: Mikuláš, anděl i čert dorazí také mezi zvířata do brněnské zoo. První prosincovou sobotu tak lidé zažijí netradiční návštěvu, kdy mohou právě na Mikuláše s jeho doprovodem narazit. Kromě toho nebude chybět také komentovaná krmení, lamí dílničky, dárky pro zvířata nebo rozsvícení vánočního stromu.

Kníničský advent

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: Park před Mateřskou školou Studánka, Brno - Kníničky

Proč přijít: Městská část Brno – Kníničky a Kníničští čerti zvou na vánočně laděnou akci. Hlavním cílem je dle slov pořadatelů vykouzlit úsměv na tváři všem účastníkům. Ti si užijí tvůrčí dílničky, vystoupení Jana Bendiga. Zkouknout mohou také rekordmana v řezání motorovou pilou. Hlavním bodem programu bude pekelným dýmem doprovázený čertovský průvod. Ten zakončí pódiové vystoupení čertů a Mikuláše se svou tradiční nadílkou. Akcí provede moderátorka Eva Decastelo, které dopomůže Lukáš Langmajer.

Zdroj: Youtube

Rozsvícení vánočního stromu na Špilberku

Kdy: sobota 2. prosince od 16.00

Kde: velké nádvoří, hrad Špilberk

Proč přijít: I na Špilberku se letos rozsvítí vánoční stromek. Konkrétně první prosincovou sobotu. Pořadatelé vyzývají děti i dospělé, ať z domu přinesou svou oblíbenou vánoční ozdobu, kterou pomohou zkrášlit strom na velkém nádvoří. Ten se rozsvítí v 17.00. Už od 16.00 se ale návštěvníci mohou těšit na hudební doprovodný program i občerstvení.

Adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu Dolní Kounice

Kdy: sobota 2. prosince od 15.00, rozsvícení v 18.00

Kde: Náměstí Míru, Dolní Kounice

Proč přijít: První prosincovou sobotu se v Dolních Kounicích uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Připraven je bohatý doprovodný kulturní program, který započne od 16.00 vystoupením školáčků místních škol. V 17.00 poctí akci svojí návštěvou Mikuláš, čert a anděl, kteří nepřijdou s prázdnou. V šest hodin už přijde na řadu samotné rozsvícení letošního vánočního stromu.

Zdroj: Youtube

Rozsvícení vánočního stromu v Kuřimi

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00, rozsvícení v 18.00

Kde: náměstí 1. května, Kuřim

Proč přijít: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Kuřimi se uskuteční na první adventní neděli 3. prosince od 17 hodin na náměstí 1. května. Kulturní program zajistí svým vystoupením žáci ze Základní umělecké školy Kuřim. Nazdobený strom pak rozsvítí starosta města Drago Sukalovský spolu s kuřimskými dětmi v 18 hodin.

Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00

Kde: pod kopcem Santonem u Tvarožné na Brněnsku

Proč přijít: Zhruba tisícovka účastníků ze čtrnácti zemí světa se v sobotu odpoledne zapojí do bitevní rekonstrukce pod kopcem Santonem u Tvarožné na Brněnsku. Návštěvníci si naplno užijí návrat do slavné bitvy u Slavkova v roce 1805. K vidění budou manévry a boj pěchoty, jezdectva a dělostřelectva napoleonské i koaliční armády. Chybět nebude ani samotný Napoleon Bonaparte.

Zdroj: Youtube

BLANENSKO:

Ďábelský Výpustek

Kdy: od soboty 2. prosince do neděle 3. prosince

Kde: jeskyně Výpustek

Proč přijít: Již čtrnáctý ročník oblíbené akce Ďábelský Výpustek se uskuteční o víkendu 2. a 3. prosince. Letošní téma představení bude o tom, že Mikuláš hledá dárky bez svého pomocníka anděla Dáriuse. Mezitím učitelka najde chlapce, který se ukáže být synem loupežníků. Rozhodne se ho vrátit zpět do jeskyně. „Jak to celé dopadne doopravdy a kdo se z loupežnického synka vyklube se dozvíte na samém konci jeskyně Výpustek, která překvapivě nekončí peklem," dodávají pořadatelé. Každé dítě od „Nebeské kanceláře" dostane také „certifikát hodného dítěte“ a mikulášský ozdobený perníček.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Boskovicích

Kdy: pátek 1. prosince, rozsvícení v 18.00

Kde: Masarykovo náměstí, Boskovice

Proč přijít: Od 1. do 2. prosince ovládne Boskovice vánoční jarmark. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční právě v rámci jarmarku, a to 1. prosince v 18.00. Na zahřátí nebude chybět svařák, punč nebo medovina a na pokochání spoustu vánočního sortimentu.

Zdroj: Youtube

Kecičky a písničky, Karin a Richard

Kdy: pátek 1. prosince od 19.00

Kde: Kino Blansko

Za kolik: od 590 korun

Proč přijít: Do blanenského kina zavítá režisérka a spisovatelka Karin Krajčo Babinská a zpěvák Richard Krajčo se svojí talkshow-recitálem Kecičky a píšničky. Ta pojednává o vyprávění o tom, “jak to vidí ona, aneb on to vidí často jinak”. Nebude chybět zábava, domácí pohoštění, akustická kytara i písně kapely Kryštof. Začátek akce je naplánovaný na devatenáctou hodinu.

Zdroj: Youtube

S čerty jsou žerty

Kdy: pátek 1. prosince od 16.00

Kde: Dům přírody Moravského krasu, Skalní mlýn

Za kolik: 150 korun / dítě

Proč přijít: Dům přírody Moravského krasu ovládne čertovská akce, která nese název S čerty jsou žerty. Na rodiny s dětmi bude čekat zábavný program i drobný balíček od Mikuláše a anděla. Začátek je v 16.00 a vstupné za dítě je 150 korun.

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu v Letovicích

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00, rozsvícení v 17.00

Kde: Masarykovo náměstí, Letovice

Proč přijít: Kdo chce nasát předvánoční atmosféru, může zavítat na letovický Vánoční jarmark. Ten se uskuteční v neděli 3. prosince od 14.00 na Masarykově náměstí. Lidé se mohou těšit na bohatý prodejní sortiment, kde ve více než 40 stáncích naleznou řemeslné výrobky, dekorace, vánoční ozdoby, hračky, keramiku nebo teplá jídla. Pro děti bude připraven kolotoč a jízda na ponících zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu, Kunštát

Kdy: sobota 2. prosince od 16.00, rozsvícení v 17.00

Kde: Náměstí Krále Jiřího, Kunštát

Proč přijít: V Kunštátě se slavnostní rozsvícení vánočního stromu uskuteční první prosincovou sobotu. V 16.00 vystoupí na náměstí děti z místní mateřské školy, dále předvede divadelní soubor pohádku Devět sestřiček. V 17.00 už vypukne samotné rozsvícení stromku. Chybět nebude průvod čertů i ohňová show.

Mikulášské sportování

Kdy: sobota 2. prosince od 17.00

Kde: Sportovní hala ASK Blansko

Proč přijít: Mikulášské sportování – akce zaměřená na sportovní hry pro děti s rodiči. Účastníci budou v rámci programu plnit různé úkoly na dobrodružné stezce. Start je ve vestibulu sportovní haly, na ulici Mlýnská v Blansku. Trasa povede kolem sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Pořadatelé také doplňují, aby lidé nezapomněli na baterku a vhodné oblečení. A jelikož se jedná o Mikulášskou akci, chybět nebude ani odměna.

BŘECLAVSKO:

Rozsvícení vánočního stromu v Břeclavi

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00

Kde: Břeclav, park Sady 28. října

Proč přijít: Vzrostlý strom a nápaditá výzdoba také letos ozdobí park Sady 28. října v Břeclavi. Městské muzeum a galerie Břeclav zve všechny na bohatý program, který nabídne světelnou light show nebo koncerty. Vystoupí také Charvátčané i žesťový kvartet s vánočním troubením. Samozřejmostí bude i Ježíškova pošta a tradiční oblíbené školní vánoční stromky.

Zdroj: Deník/Jakub Dosedla

Adventní punčování

Kdy: sobota 2. prosince od 13.00

Kde: Hustopeče, Dukelské náměstí

Proč přijít: Pohodovou předvánoční atmosférou se mohou lidé nechat nakazit i v Hustopečích. Tradiční Adventní punčování je naplánováno na sobotu 2. prosince. Chybět nebudou opět punčové týmy, které nabídnou nejen punč, ale i něco dobrého k jídlu. Zavítat mohou lidé také na vánoční jarmark a užít si bohatý kulturní program, který letos láká na vystoupení skupiny Koňaboj, Klauna Huberta nebo Martin Láska & band. V 17.00 se rozsvítí i vzrostlý jehličnan.

Adventní koncert

Kdy: neděle 3. prosince od 18.00

Kde: Dům školství, Břeclav

Proč přijít: Hodonín se obleče do svátečního kabátku a přivítá milovníky vánoční hudby na adventním koncertu. Hodonínský symfonický orchestr spolu se smíšeným pěveckým sborem se chystá rozeznít historické stěny místního koncertního sálu. Zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby a Missa pastoralis F. X. Brixiho. Vstupné je 150 korun. Senioři, děti, studenti a držitelé průkazu ZTP mohou využít zvýhodněné vstupné ve výši 100 korun.

HODONÍNSKO:

Helena show 23

Kdy: sobota 2. prosince od 19.00

Kde: Kulturní dům Hodonín

Za kolik: od 790 korun

Proč přijít: Legendární zpěvačka Helena Vondráčková a její doprovodná kapela Charlie Band zavítá do Hodonína. Svůj vánoční koncert předvede v kulturním domě. Zazní hity jako Dlouhá noc, Sladké mámení nebo Já půjdu dál. Jako exkluzivní host se představí Tomáš Slavíček – několikanásobný mistr světa ve stepu.

Zdroj: Youtube

Vánoční koncert – Janek Ledecký

Kdy: sobota 2. prosince od 19.00

Kde: Sportovní hala Želva, Dubňany

Za kolik: na místě 490 korun

Proč přijít: Jedna z našich nejznámějších hudebních hvězd, Janek Ledecký, zavítá na Hodonínsko. Konkrétně do Sportcentra Želva v Dubňanech. Koncert se koná od sedmi hodin večer. Diváci se mohou těšit na jeho nejoblíbenější hity i vánoční písně.

Zdroj: Youtube

Adventní zvonění s rozsvícením vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 16.45, rozsvícení v 17.30

Kde: začátek na pěší zóně u Národní třídy

Proč přijít: Advent v Hodoníně začíná v neděli 3. prosince. Lidé se mohou těšit na na vánoční výzdobu, kterou společně rozzáří, Betlém u vánočního stromečku i zpívání koled. Chybět nebude oblíbený zvonečkový průvod od hlavní křižovatky a samozřejmě teplé občerstvení, svařák i dětský punč.

Adventní trh s rozsvěcením vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 12.00, rozsvícení v 17.00

Kde: Dům kultury, Masarykovo náměstí, Kyjov

Proč přijít: Vánoční strom v Kyjově se rozzáří v neděli 3. prosince. Od pravého poledne zde ale bude probíhat bohatý kulturní program, který zahrnuje dílničky pro děti a promítání pohádek v Domě kultury, a také vystoupení kapely Swing Dixie, dětského folklorního souboru Kyjovánek a ženského pěveckého sboru Tragačnice před radnicí. Zde se také od pěti hodin podvečer rozsvítí vánoční stromek.

Vánoční Veselí

Kdy: sobota 2. prosince od 15.00, rozsvícení v 17.00

Kde: Veselí nad Moravou, Náměstí Míru

Proč přijít: Vánoční nálada ve Veselí nad Moravou naplno vypukne od soboty 2. prosince. V tento den se na Náměstí Míru rozzáří strom a návštěvníky uvede do pohody kulturní program. V plánu jsou vystoupení dětí z mateřských škol, Žesťový sextet ZUŠ a kapela Bylo nás 5. Lidé budou moci zavítat také do Městské galerie Panský dvůr, kde započne výstava betlémů.

Zdroj: Deník/Jakub Dosedla

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00, rozsvícení v 17.30

Kde: náměstí Svobody, Strážnice

Proč přijít: Ve Strážnici rozsvítí vánoční strom na první adventní neděli. V 17.00 se mohou lidé těšit na adventní troubení z Bílé věže, o půl hodiny později se na náměstí Svobody rozzáří stromeček.

VYŠKOVSKO:

Vánoční jarmark v Šaraticích

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Sál OÚ Šaratice

Proč přijít: Obec Šaratice na Vyškovsku ožije v neděli 3. prosince vánočním jarmarkem. Návštěvníci se mohou těšit na prodej řemeslných výrobků, tvořivou dílničku pro děti, Ježíškovu poštu nebo na ochutnávku vánočních likérů. Od 15.00 vystoupí dětský folklorní soubor Milešováček. Na místě bude i bohaté občerstvení.

Vzpomínková akce na bitvu tří císařů – Tenkrát ve Slavkově 1805

Kdy: od pátku 1. prosince do soboty 2. prosince

Kde: Slavkov u Brna

Proč přijít: Do atmosféry roku 1805 se prvního a druhého prosince vrátí návštěvníci ve Slavkově u Brna. Město ovládnou vzpomínkové akce při příležitosti dvou set osmnácti let od slavné bitvy tří císařů. Připravený bude pestrý program tvořený historickými nadšenci z Česka i dalších evropských zemí. V pátek program odstartuje od sedmi hodin večer na nádvoří zámku. V sobotu již od devíti hodin ráno.

Zdroj: Youtube

Rozsvěcení vánočního stromu ve Vyškově

Kdy: neděle 3. prosince od 16.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Vánoce ve Vyškově oficiálně startují na první adventní neděli. Od 16 hodin zve město na tradiční rozsvěcení vánočního stromu. O program se postará mimo jiné Oldřich Hróza s diskotékou pro děti, divadlo Haná zase dorazí s vánočním představením za účasti nejmladších členů souboru.

Rozsvícení vánočního stromu ve Slavkově u Brna

Kdy: neděle 3. prosince od 16.30

Kde: Palackého náměstí, Slavkov u Brna

Proč přijít: Adventní čas ve Slavkově u Brna odstartuje už v sobotu 2. prosince, kdy se uskuteční největší adventní jarmark spojený s historickým programem připomínající události bitvy u Slavkova. Následující den se před radnicí rozzáří strom a chybět nebude ani občerstvení. Dojde i na zpívání koled v podání dětí ze ZUŠ Františka France, které obohatí vystoupení kapel Balada na výletě a sesterské kapely Výlet s vánočně laděným programem.

Zdroj: Radoslav Lánský

Mikuláš na zámku

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: Zámek Slavkov u Brna

Proč přijít: Mikuláš zavítá první prosincovou neděli na slavkovský zámek. „Přijde, aby rozhodl, kdo si zaslouží nadělit balíček nebo kdo půjde domu s prázdnou,“ informují pořadatelé. Při této příležitosti se uskuteční také prohlídka podzemí s čerty. Zde bude vstupné 290 korun za dospělého, rodinné bude činit 850 korun. Prohlídky budou probíhat od 13.00, 14.00 a 15.00. Následně se uskuteční mikulášská nadílka v zámecké kapli.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

ZNOJEMSKO:

Vánoční POP UP DESIGN SHOP a Vendula Chalánková - vernisáž

Kdy: pátek 1. prosince od 20.00

Kde: GaP / Galerie a Prostor, Znojmo

Proč přijít: Každoroční prodejní přehlídka současného designu představí kurátorovaný výběr českých i slovenských umělců a designérů jako jsou například Martin Poš, Gréta Kušnírová, studio Tyformy nebo Nalejto. V příjemné předvánoční atmosféře můžete nakoupit originální dárky pro sebe i své blízké se sklenkou svařáku nebo hrnkem horké čokolády v ruce. Krom designu budou vystaveny koláže a grafiky umělkyně Venduly Chalánkové, které vznikly během tohoto roku v rámci jejího rezidenčního pobytu v GaPu a s humorem jí vlastním reflektují život osobnosti Prokopa Diviše. Malý sál pak nabídne chilloutovou zónu jako oázu klidu od předvánočního shonu.

Plenkovický advent

Kdy: sobota 2. prosince od 14.30

Kde: kostel sv. Vavřince a na návsi před kostelem, Plenkovice

Proč přijít: Obec Plenkovice a další pořadatelé zvou všechny zájemce na Plenkovický advent. Lidé se mohou těšit na prodej vánočních dekorací, zabijačkové dobroty i svařák. V rámci kulturního programu vystoupí Aleš Slanina a Nikol Kratochvílová, na piano zahraje Michal Smrčka a na housle Daniela Čupaková. „Výtěžek z koncertu a prodeje bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek,“ uzavírají pořadatelé.

Pohádkové Vánoce

Kdy: sobota 2. prosince od 10.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Moravský Krumlov

Proč přijít: Moravský Krumlov zve na pohádkové Vánoce. Zahájení započne v deset hodin dopoledne. Kulturní program obstará hned několik vystoupení dětí ze základních i mateřských škol. Dorazí i známý zpěvák Václav Noid Bárta, který na podiu vystoupí v 15.30. O tři hodiny později už přijde na řadu rozsvícení vánočního stromu.

Znojemský advent, rozsvícení vánočního stromu

Kdy: neděle 3. prosince od 16.45 - rozsvícení stromu

Kde: Masarykovo náměstí, Znojmo

Proč přijít: Vánoce do znojemských ulic přijdou s první adventní nedělí, tedy 3. prosince, kdy se vpodvečer rozsvítí strom na Masarykově náměstí. Stromy mívá Znojmo tradičně dva, menší na Horním a větší na Masarykově náměstí. Chvíli po slavnostním rozsvícení vystoupí na podiu zpěvák Janek Ledecký. Pod dobu trvajícího adventu nebude chybět zimní kino, rakouští čerti ani kluziště.

Zdroj: Youtube