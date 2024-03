Připravte se na víkend plný zábavy a kreativity. V Brně se chystají jedinečné akce, které osloví malé i velké. Z Vídně přijede obří balónková zoo, v Medlánkách budou na prodej ručně vyráběné poklady a v Divadle Barka pobaví loutkové divadlo. Přijít si zatančit zase můžete na Sportples.

BRNĚNSKO:

Balónková výstava

Kdy: od pátku 8. března od 14.00 do neděle 10. března 18.00

Kde: Tesco (Prior) u nádraží (OC Dornych 404/4)

Proč přijít: Staré sklady Prioru se druhý březnový víkend promění v živoucí balónkovou zoo. Obří nafukovací zvířata zaplní místní prostory a nabídnou zábavu pro celou rodinu. Z Vídně pořadatelé přivezou více než 80 zvířat různých velikostí. Největší exempláře mají až 10 metrů. Nebude to však pouze o balónkách. Organizátoři si připravili řadu dalších atrakcí, včetně malování na obličej, dočasných tetování a různých her. Akce se koná v pátek od dvou hodin odpoledne, o víkendu od 10.00.

Jarní Flerjarmark

Kdy: sobota 9. března od 09.00

Kde: Společenské centrum Sýpka, Brně-Medlánky

Proč přijít: Druhou březnovou sobotu se v brněnské části Medlánky chystá Jarní Flerjarmark ve Společenském centru Sýpka. Ten představí široký výběr ručně vyráběných produktů od šikovných tvůrců. Lidé budou moci nakoupit kabelky, šaty, trička, sportovní oblečení, ale i dekorace ze skla, keramiky, proutí a mnoho dalšího.

Brněnský loutkotoč

Kdy: sobota 9. března od 10.00

Kde: Divadlo Barka, Brno

Proč přijít: Divadlo Barka v Králově Poli láká v sobotu na Brněnský loutkotoč. Jako první zahraje v 10 hodin soubor Bedruňka. Jejich Zapeklitá povidla nás zavedou do domácnosti dvou skřítků, kteří se sice mají rádi, ale neustále se hádají a pošťuchují. Dalším divadelním počinem bude klasická pohádka Červená Karkulka v netradičním provedení. Tahle Karkulka je totiž poněkud zmatená, tak jí musí pomoct i diváci. Lidé se mohou těšit také na představení Robinson nebo na Kterak Honza k nevěstě přišel aneb Pohádka jakou svět neviděl. Jedná se o veselý příběh na motivy tradičních marionetových her.

Sportples

Kdy: sobota 9. března od 19.30

Kde: Sokol Brno I, KC Babylon

Proč přijít: V Brně se bude konat pátý ročník Sportplesu, na kterém se setkají sportovní kluby i nadšenci, aby společně oslaví vrchol sportovní i plesové sezóny. Akce vypukne v sobotu 9. března v Kulturním centrum Babylon. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program plný sportovních i tanečních vystoupení. Vystoupí například kapela Eremy, DJ Schafff a dojde i na půlnoční překvapení.

BLANENSKO:

Dětská Tlapková Párty

Kdy: sobota 9. března od 15.00

Kde: Sokolovna Boskovice

Proč přijít: Oblíbená Tlapková párty poprvé míří do Boskovic. Hlavně děti se mohou těšit na bohatý taneční program s oblíbenými pohádkovými postavičkami, které přivedou na parket všechny malé tanečníky. Hrát bude také hudba z pohádek a dojde i na malování na obličej. Samozřejmosti je focení s maskoty. Prostory sokolovny se otevřou ve tři hodiny odpoledne, o půl hodinu později odstartuje hlavní program. Vstupné na akci je 200 korun. Děti do 2 let (tzv. do 24 měsíců) mají vstup zdarma.

Drakoneček, maxi autodráha

Kdy: neděle 10. března od 13.00

Kde: Dělnický dům, Blansko

Proč přijít: Dělnický dům v Blansku se druhou březnovou neděli promění v maxi autodráhu. Děti si mohou přijít zazávodit a užít si tak odpoledne plné zábavy. Zahrát si mohou také o hry o skvělé ceny. Vstupné činí 60 korun. Akci pořádají skaut a skautky z Blanska.

BŘECLAVSKO:

Reprezentační ples města

Kdy: pátek 8. března od 20.00

Kde: KD Stará Břeclav

Proč přijít: Společenská událost roku v srdci Břeclavi je tady. Kulturní dům ožije první březnový pátek plesovou atmosférou, kde na účastníky čeká hudba, tanec a nezapomenutelné zážitky. Večerem provede a své tóny zahraje kapela Joybox a cimbálová muzika Břeclavan. Své plesové okamžiky mohou lidé zaznamenat v zábavném fotokoutku. Dojde i na bohatou tombolu.

Šibřinky

Kdy: sobota 9. března od 20.00

Kde: Kulturní dům Drnholec

Proč přijít: Tradiční maškarní ples pro dospělé se druhou březnovou sobotu koná v Drnholci. Od osmi hodin večer bude hrát k tanci a poslechu rocková kapela Bigbeata. Akce se koná v místním kulturním domě.

Regionální výstava mladých vín v Kobylí

Kdy: sobota 9. března od 10.00

Kde: sokolovna, Kobylí

Proč přijít: Regionální výstava mladých vín v Kobylí od malopěstitelů až po velkovýrobce proběhne v sobotu 9. března v příjemném prostředí zrekonstruované sokolovny. Výstava začne od 10.00 předáním cen vítězným vinařům. U dobrého vínka mohou lidé při poslechu cimbálky ochutnat i různé regionální speciality.

HODONÍNSKO:

Tradiční výstava vín Čejkovice

Kdy: sobota 9. března od 10.00

Kde: sál KD Zemědělská a.s., Čejkovice

Proč přijít: Jedna z největších výstav vín v regionu se druhou březnovou sobotu koná v Čejkovicích. Ta bude v příjemném prostředí místního kulturního domu s posezením a restaurací. Zahájení je v 10 hodin dopoledne. V nabídce bude 1000 vzorků vín od malých i velkých producentů. Prezentovaná vína jsou ze širokého okolí vinařské oblasti Morava a rovněž i ze zahraničí.

Dětský karneval Vracov

Kdy: sobota 9. března od 15.00

Kde: Sokolovna Vracov (Sportovní hala Vracov)

Proč přijít: Dům dětí a mládeže Vracov zve děti a jejich rodiče na Dětský karneval. Ten se koná v sobotu 9. března od 15 hodin ve sportovní hale ve Vracově. Lidé se mohou těšit na Bambulu a Šášulu. Přichystána bude také tombola, soutěže, diskotéka a skákací hrad.

Multižánrový festival Pestrovečer

Kdy: sobota 9. března od 13.00

Kde: kulturní dům Mikulčice

Proč přijít: Druhou březnovou sobotu se v kulturním domě v Mikulčicích uskuteční sedmnáctý ročník festivalu Pestrovečer, který návštěvníkům nabízí koncerty, divadlo, výstavy i přednášky a je tradičně pořádaný dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. „Témata přednášek, výstav i divadla mají za cíl potěšit a propojit místní komunitu a motivovat lidi k aktivnímu zájmu a péči o své okolí.“ říká Dalimil Toman, předseda Hnutí. Návštěvníci jsou vítáni v sobotu po obědě od 13:00 a mohou se těšit na dva bloky přednášek na aktuální téma. V 15:00 Divadlo Já to jsem Víti Marčíka ml. zahraje výjimečnou inscenaci Dracula spojující umění loutkového divadla s moderní psychologií. Od 19:00 začne hudební program na hlavním pódiu. Hudebními tělesy tohoto ročníku jsou: Neoveská CM, Mucha, P/\ST nebo Šoulet.

VYŠKOVSKO:

MDŽ v Hodějicích

Kdy: pátek 8. března od 18.00

Kde: Pohostinství Sokolovna Hodějice

Proč přijít: Oslavu Mezinárodního dne žen chystají v Hodějicích. V pátek od šesti hodin večer láká místní pohostinství na posezení s živou kapelou. Chybět nebude ani dobré občerstvení a hlavně dobrá zábava.

Koncert Horkýže Slíže

Kdy: sobota 9. března 19.00

Kde: Drnovice

Proč přijít: Kapela Horkýže Slíže zahraje v sobotu 9. března v Kulturním domě v Drnovicích. Oblíbená slovenská rocková kapela z Nitry se proslavila hity jako je Nazdar!!!; Vlak nebo Silný refrén. Koncert startuje v sedm hodin večer. Vstupné je 520 korun.

Sokolské šibřinky

Kdy: sobota 9. března 20.00

Kde: Sokolovna Bučovice

Proč přijít: Tělocvičná jednota Sokol Bučovice zve všechny na Sokolské šibřinky. Ty se konají druhou březnovou sobotu od osmi hodin večer v místní sokolovně. Večerem provede kapela Urgent. Vstupné je včetně masek 200 korun s místenkou, 150 korun bez místenky na místě.

ZNOJEMSKO:

Miroslavský košt

Kdy: sobota 9. března od 14.00

Kde: kulturní dům, Miroslav

Proč přijít: Na Miroslavský košt láká druhou březnovou sobotu Spolek miroslavských vinařů. Lidé ochutnají vína z Česka, ale i ze zahraničí. Odpoledne zpříjemní cimbálovka a chybět nebude ani bohatá tombola a občerstvení. Vstupné je 350 korun plus sklenička 50 korun.

Oslava Mezinárodního dne žen

Kdy: pátek 8. března od 19.00

Kde: Sokolovna, Dobšice

Proč přijít: MDŽ letos připadá na pátek 8. března. Kulturní program s posezením nejen pro slečny a ženy se koná v Dobšicích v místní sokolovně. Od sedmi hodin večer atmosféru podtrhne pěvecký sbor Vítězslava Nováka. K tanci a poslechu zahraje Milan Žídek. Vstupné je dobrovolné.