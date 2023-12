Do Štědrého dne zbývá ještě pár dnů a s tím také souvisí vánočně laděné akce. Pozveme například na Vánoční kouzlení ve vědeckém parku Vida! nebo na Vánoční den na Špilberku, který chysá doprovodný program. Zamířit můžete také na výstaviště, kde se odehraje nebeská podívaná.

BRNĚNSKO:

Dronová světelná show na brněnském výstavišti

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: Areál Výstaviště Brno

Proč přijít: Vánoční trhy na výstavišti se rozzáří díky desítkám dronů. Ty v pátek 8. prosince vytvoří od páté hodiny odpolední kouzelnou světelnou show. Lidé tak zažijí jedinečnou podívanou, kdy se jim nad hlavami vytvoří vánoční obrazce a scény.

Vánoční den na Špilberku

Kdy: sobota 16. prosince od 12.00

Kde: Velké nádvoří, Špilberk

Proč přijít: Velká nádvoří na hradě Špilberk láká na vánoční den. Ten se uskuteční v sobotu 16. prosince v pravé poledne. Lidé zde mohou nasát adventní atmosféru a zažít bohatý doprovodný program. Vystoupá například pěvecký sbor Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, kouzelnice Radana něco cimbálová muzika Grossianka.

Vánoce v Lužánkách aneb Cesta světla

Kdy: sobota 16. prosince od 13.00

Kde: LUSK u SVČ Lužánky – Lidická, Brno

Proč přijít: Lužánecké pracoviště Lidická zve všechny milovníky Vánoc do tamní zahrady a unikátních skleníků LUSK. Na programu budou tvůrčí dílny, které zahrnou malované baňky, ozdoby z foukaných perel, pečen trdelníky nebo kovárnu. Součástí bude i Dobročinný obchůdek a divadlo.

Vánoční kouzlení ve Vida!

Kdy: od soboty 16. prosince do neděle 17. prosince od 12.00

Kde: Zábavní vědecký park VIDA!

Proč přijít: Ve vědeckém parku Vida! se bude víkend před Vánocemi kouzlit. Lidé si vyzkouší například rozpohybovat různé předměty a některé naučí dokonce levitovat. Zjistí také, kdo nosí dárky v cizích zemích. Děti mohou napsat neviditelný dopis Ježíškovi nebo si vyrobit kouzelné svítící přání.

BLANENSKO:

Kouzelná školka uzamčená na fanfáru

Kdy: sobota 16. prosince od 10.30

Kde: Kino Blansko

Za kolik: Vstupné v předprodeji 295 korun

Proč přijít: Na oblíbenou Kouzelnou školku mohou zavítat rodiny s dětmi do blanenského kina. Představení se tam uskuteční 16. prosince od 10.30. Na malé i velké návštěvníky bude čekat František z Fanfárie a jeho školková parťačka Lucka. Společně zažijí spoustu zábavy, písniček a překvapení.

Krampusáci v Boskovicích

Kdy: sobota 16. prosince od 15.00

Kde: Masarykovo náměstí, Boskovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Strašidelní rohatí čerti dorazí do Boskovic. Svoji hrozivou show uskuteční od šesté hodiny na Masarykově náměstí. Program ale v Boskovicích odstartuje už od tří hodin. Lidé se mohou těšit na šerm nebo ohnivou show. Po průvodu krampusáků, kterých přijde okolo čtyřiceti v doprovodu andělů, čarodějnic i smrtek, se s nimi bude možné vyfotit na památku. Vstupné je dobrovolné a výtěžek pořadatelé věnují na léčbu onkologicky nemocné devítileté Šárky.

BŘECLAVSKO

Zámecké Vánoce

Kdy: neděle 17. prosince od 15.00

Kde: Zámecká zahrada a nádvoří Břeclav

Proč přijít: Týden před Štědrým dnem zažijí lidé v Břeclavi Zámecké Vánoce. Akce vypukne v neděli 17. prosince od tří hodin odpoledne. Návštěvníci zámecké zahrady a nádvoří se mohou těšit na ochutnávku cukroví, dobrý punč nebo zdobení vánočního stromu. Od 15.30 se uskuteční divadelní představení na arkádách zámku.

Živý betlém ve Staré Břeclavi

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: začátek průvodu od parku na ul. Gen. Šimka ve Staré Břeclavi

Proč přijít: Slovácký krúžek Stará Břeclav zve na Živý betlém. Součástí akce bude průvod, vánoční tradice i vystoupení na dvoře kulturního domu Na obecní. Průvod vyjde v pět hodin odpoledne od parku na ul. Gen. Šimka ve Staré Břeclavi.

Vánoční galakoncert

Kdy: pátek 15. prosince od 18.30

Kde: Zámecká jízdárna Valtice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Pěvecký sbor Polyfonia z Gymnázia Břeclav hostí po čtyřech letech své přátele z partnerského gymnázia v německém Northeimu. V programu zazní koledy a vánoční písně evropských národů, ale též úpravy muzikálových a populárních písní. Na pódiu se sejde téměř stovka mladých umělců. Svou účastí návštěvníci podpoří mezinárodní studentský projekt.

HODONÍNSKO:

Advent ve Veselí nad Moravou

Kdy: sobota 16. prosince od 16.00

Kde: Veselí nad Moravou

Proč přijít: Lidí zažijí v sobotu 16. prosince v centru města Veselí nad Moravou Vánoční veselí. Program zahrnuje folklorní vystoupení Štěpničky s Malým Zálesím z Luhačovic a Veselského mužského sboru se SLPT Radošov. Na předvánoční atmosféru naladí také děti a dojd ena uvedení historické publikace z ediční řady o historii města.

3. adventní trh v Kyjově

Kdy: neděle 17. prosince od 12.00

Kde: Masarykovo náměstí, Kyjov

Proč přijít: I předposlední adventní neděli si lidé užijí trhy v Kyjově. Od pravého poledne budou v Domě kultury připravené dílničky pro děti. Od 13.00 zde dojde také na promítání pásma krátkých pohádek. Před radnicí od 15.00 zazní české středověké koledy v podání kapely Řemdih a vystoupení skupiny Enable. Chybět nebude ani Ježíškova pošta a fotokoutek.

VYŠKOVSKO

Vánoce na statku

Kdy: sobota 16. prosince od 15.00

Kde: Hanácký statek

Za kolik: děti 50 korun, dospělí 80 korun

Proč přijít: Vánoční dílničky, program s vůní adventu nebo živý hanácký betlém. To vše čeká na návštěvníky Zoo parku Vyškov. Akce s názvem Vánoce na statku se uskuteční v sobotu 16. prosince od třetí hodiny odpolední. K vidění bude i nazdobená stodola Hanáckého statku.

Vánoční koncert s vůní Itálie

Kdy: neděle 17. prosince od 17.00

Kde: Kino Brigáda, Bučovice

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Vánoce s vůní Itálie zažijí návštěvníci v kině v Bučovicích. Koncert nabídne vystoupení skupiny Karel Gott Revival Morava. Dále se na podiu představí Davide Mattioli, Jan a Petr Koudelkovi a pěvecký sbor ZŠ Bučovice.

Vánoční trhy

Kdy: od neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Třetí adventní neděli odstartují na Masarykově náměstí ve Vyškově vánoční trhy. Lidé se mohou těšit na stánky se svařákem, čajem i dalšími dobrotami. Chybět nebudou ani řemeslné výrobky. Největším tahákem je pak vystoupení skupiny Queenie, která od roku 2006 pečuje o pestrý repertoár Freddieho Mercuryho a kapely Queen. Představí se ve čtvrtek 21. prosince. Do Vyškova ale přijedou i další zajímaví umělci. Ve středu 20. prosince od 16.00 do 18.00 bude zpřístupněná také radniční věž.

Vánoční koncert Martina Křížky

Kdy: sobota 16. prosince od 19.00

Kde: Slavkov u Brna

Proč přijít: Předvánoční čas bude patřit vánočním písním v podání Martina Křížky a jeho přátel. Koncert se uskuteční v sobotu 16. prosince od sedmé hodiny večerní. Posluchači se mohou těšit na živou kapelu, dětský sbor a smyčcový kvartet.

ZNOJEMSKO:

Benefiční talkshow Martiny Viktorie Kopecké – Deník farářky

Kdy: pátek 15. prosince od 19.00

Kde: ‌Městské divadlo Znojmo

Za kolik: Vstupné 390 Kč, stání 200 Kč

Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Takový je podtitul talkshow, se kterou oblíbená farářka zavítá do Znojma. V povídání se diváci dozví například, jak vypadá život moderní farářky nebo jaké to bylo protančit se až do finále pořadu Stardance. Akce se uskuteční v pátek 15. prosince od sedmi hodin večer.

Ladovy Vánoce ve Vedrovicích

Kdy: pátek 15. prosince od 17.00

Kde: Vedrovice, na návsi

Proč přijít: Vánoční setkání na Vedrovické návsi nabídne od pěti hodin odpoledne příjemnou předvánoční atmosféru. Lidé se mohou těšit také na vystoupení dětí z místních škol, vánoční výtvarné dílničky v přednáškovém sále Muzea Vedrovice a na jeho dvoře i prodej zabíjačkových specialit.

