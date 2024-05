Tipy na víkend v Brně a okolí: Noční prohlídka i májová show

První květnový víkend můžete vyrazit hned na několik akcí. Jednou z nich je připomínka památky obětí holocaustu v brněnské Vile Stiassni. Další nás zavede do Dolních Kounic, kde se na místním hradě a zámku koná speciální noční prohlídka. Pozveme vás ale také do Cabaretu des Péchés nebo do Rosic.

Dříve hrad, dnes zámek Dolní Kounice. | Foto: Se souhlasem Františka Zoubka