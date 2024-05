Druhý květnový víkend si pro nás chystá celou řádku akcí. Tahounem bude Brněnský Majáles, na kterém se představí Ewa Farna, Mirai, Mikolas Josef nebo Ben Cristovao. Na Masarykově okruhu se zase koná šampionát historických závodních vozů a do brněnských Kohoutovic pozveme na jarmark a festival gurmánů. Vojenská atmosféra zase ovládne Hrad Veveří.

Ewa Farna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

BRNĚNSKO:

Kohoutovický jarmark a festival gurmánů

Kdy: neděle 12. května od 10.00

Kde: Prostranství před poliklinikou, Brno-Kohoutovice

Proč přijít: V městské části Brno-Kohoutovice se v neděli 12. května uskuteční netradiční spojení farmářských trhů a gastro festivalu. Návštěvníci se mohu těšit na pivovary, trhy s lokálními produkty, ochutnávku vín i na gastronomické speciality. Chybět nebude ani doprovodný program se zpěváky. Součástí bude i soutěž o Zlatého kohouta a Zlatou hvězdu.

Brněnský Majáles

Kdy: sobota 11. května

Kde: Brněnské výstaviště

Proč přijít: Majáles je opět po roce tady. Brněnské výstaviště ožije v sobotu 11. května známými kapelami a zpěváky. Na podiu se představí hvězdy jako Ewa Farna, Mirai, Mikolas Josef, Ben Cristovao nebo Chniaski. Součástí programu bude i korunování krále a královny Majálesu. Ceremoniální korunování se uskuteční v podvečer na Majáles Open-airu.

Zdroj: Youtube

Výcvik arkebuzírů z období Třicetileté války na hradě Veveří

Kdy: sobota 11. května od 11.00

Kde: Hrad Veveří

Proč přijít: Druhou květnovou sobotu předvedou na nádvoří Příhrádku hradu Veveří členové spolku Corneta Moravia výcvik císařských arkebuzírů z období Třicetileté války. Návštěvníci uvidí výcvik vojáků s chladnými i palnými zbraněmi, život vojáků a markytánek v táboře nebo jiné střípky ze života vojenského ležení. Akce startuje v jedenáct hodin dopoledne.

Histo Cup Brno 2024

Kdy: v sobotu 11. května i v neděli 12. května

Kde: Automotodrom Brno

Proč přijít: Šampionát historických závodních vozů míří o víkendu do Brna. Na Masarykově okruhu uvidí zájemci i legendární auta z druhé poloviny 20. století, jako Ford Sierra RS 500 Cosworth, Jaguar XJS, Pontiac Trans AM a další. Akce začíná v sobotu v osm hodin ráno, v neděli o půl deváté. Po celý den je připravený bohatý program.

BLANENSKO:

Pochod Velké Opatovice – Javoříčko

Kdy: sobota 11. května od 06.00

Kde: sraz Klubovna KČT Velké Opatovice

Proč přijít: Milovníci pohybu vyrazí tuto sobotu na pochod Velké Opatovice – Javoříčko. Lidé se mohou na svou cestu vydat kdykoliv v čase mezi 6 až desátou hodinou od klubovny Klubu českých turistů ve Velkých Opatovicích. Zde také zaplatí startovné a dostanou mapku. V plánu jsou celkem čtyři trasy - 6; 11; 21 a 28 kilometrů. Připravená bude i cyklotrasa o délce 70 kilometrů. Cíl je do 16 hodin v Javoříčku.

Zvuky a barvy židovské čtvrti

Kdy: sobota 11. května od 14.00

Kde: ulice Bílkova, Boskovice

Proč přijít: Vnímáme židovské tradice všemi smysly. Takový je podtitul akce, která se koná v sobotu 11. května na ulici Bílkova v Boskovicích. Zájemci se mohou těšit na hudební vystoupení, prohlídku židovské čtvrti s průvodkyní, divadelní představení i ochutnávku židovských pokrmů. Pro děti budou připravené tvořivé dílničky.

Zdroj: Youtube

BŘECLAVSKO:

VIDA víkend v Břeclavi

Kdy: v sobotu 11. května i v neděli 12. května od 10.00

Kde: u zimního stadionu, Břeclav

Proč přijít: Světa tajů fyziky si užijí druhý květnový víkend děti v Břeclavi . V rámci této akce si budou moci vyzkoušet různé pokusy a experimenty, které je naučí něco nového a přitom budou mít zábavu. „Naši přátelé z VIDA science centrum se postarají o to, aby každý pokus byl nejen poučný, ale i fascinující," dodali pořadatelé.

Břeclav dětem

Kdy: sobota 11. května od 13.00

Kde: areál pod zámkem, Břeclav

Proč přijít: Zábavné i poučné odpoledne pro děti se spoustou her a soutěží se koná následující víkend v Břeclavi. V areálu pod zámkem bude skákací hrad, eko koutek, vojenská technika, vozy záchranných složek i vrtulník. Účastníci uvidí i výcvik služebních psů nebo odtahovou službu. Zapojit se mohou také ro různých soutěží.

HODONÍNSKO:

Květinový bál - Airport

Kdy: sobota 11. května od 19.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Proč přijít: Lidé mohou v sobotu 11. května vyrazit již na 5. ročník Květinového bálu. Tentokrát se ponese ve stylu Letem světem aneb potkáme se na letišti. Bohatý program nabídne tombolu, fotokoutek, občerstvení nebo ochutnávku rumů a drinků. Hudební doprovod zajistí hodonínská kapela Easy line a DJ Marty.

Den pro rodinu v Kyjově

Kdy: sobota 11. května od 14.00

Kde: Náměstí Hrdinů - před gymnáziem, Kyjov

Proč přijít: Druhá květnová sobota bude v Hodoníně patřit všem rodinám. Od dvou hodin odpoledne spolu zažijí spoustu zábavy v podobě pestrého programu. Ten zahrnuje loutkové divadlo, skákací hrad, výtvarné dílny, fotokoutek nebo dětské tetování. Celým odpolednem provede Veronika Hollerová.

JezFest

Kdy: sobota 11. května od 14.00

Kde: Přístaviště U jezu, Hodonín

Proč přijít: County, folk a trampské písně. To vše nabídne 11. ročník JezFestu u přístaviště U Jezu v Hodoníně. Akce nabídne program na hudební scéně na břehu i na country parníku. Představí se skupina Hazard, Popojedem, Pod drnem nebo Kastelán a pratelia.

VYŠKOVSKO:

Jarní sraz Tatra klubu v zámeckém parku

Kdy: neděle 12. května od 10.00

Kde: Zámecký park, Slavkov u Brna

Proč přijít: V prostředí zámeckého parku se v neděli 12. května od desíti hodin dopoledne uskuteční jarní sraz Tatra klubu CZ. Ten nabídne přes 20 vzácných vozů značky Tatra, které představují vývoj od roku výroby 1957 až po poslední osobní vůz Tatra 700. „Tentokrát nese sraz název "Macocha" a zavede účastníky do malebného prostředí Moravského krasu a Brna se zastávkou právě ve Slavkově u Brna," dodali pořadatelé.

Běháme srdcem

Kdy: pátek 10. května od 16.30

Kde: Stadion sportovního areálu, Vyškov

Proč přijít: Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov pořádají charitativní akci Běháme srdcem na podporu Nemocnice Vyškov ve spolupráci s Nadací Archa Chantal. 9. ročník se uskuteční 10. května. Akce se koná od 16.30 do 18.00 hodin. Prezence účastníků je už od 15.30. Každý běžec má svého sponzora, kterým může být rodič, prarodič, přítel, známý či zástupce firmy. Ten daruje libovolnou částku od stokoruny výše. Tímto způsobem podpoří nadaci. „Prostředky budou věnovány na rekonstrukci a zkrášlení prostředí pro malé pacienty, tedy na naše Dětské oddělení,“ přiblížila mluvčí vyškovské nemocnice Šárka Urbánková.

Zdroj: pořadatelé

ZNOJEMSKO:

Putování po sklepech

Kdy: sobota 11. května od 10.00

Kde: Tasovice

Proč přijít: Letos na návštěvníky čeká až 50 sklepů. Ty mohou prozkoumat v sobotu 11. května od desíti hodin dopoledne. V každém sklepě je možnost zakoupení skleničky, katalogu a žetonů. Pořadatelé akci zahájí u Tasovického vinařství. Po obci bude chodit i družina v historických oblecích. Mezi jednotlivými sklepy bude jezdit vláček, a tak si návštěvníci užijí ničím nerušenou ochutnávku více než 500 vzorků vín. Akci zakončí rockovou zábavou kapela Oryon na hřišti TJ Sokol Tasovice.

První otevření bunkru Zatáčka pro veřejnost v roce 2024

Kdy: v sobotu 11. května i v neděli 12. května od 09.00

Kde: Chvalovice

Proč přijít: První otevření pěchotního srubu MJ-S 4 Zatáčka pro veřejnost v roce 2024 se koná následující víkend ve Chvalovicích. „Přijďte se podívat, co nového do expozice pro Vás osádka pevnosti připravila," lákají pořadatelé. Vojenská pevnost pochází z roku 1938, po reaktivaci sloužila armádě až do roku 1999. Lidé se seznámí s historií prvorepublikového pohraničního opevnění Československa i s jeho poválečným obdobím. Uvidí zde mimo jiné i pevnostní výstroj a výzbroj.

Výstava králíků, drůbeže a holubů

Kdy: od soboty 11. května do neděle 12. května

Kde: Chovatelský areál ZO ČSCH Znojmo

Proč přijít: Český svaz chovatelů zve do Znojma na místní výstavu. Součástí bude i speciální výstava klubu chovatelů Moravských modrých králíků. V sobotu akce začne v jednu hodinu odpoledne a potrvá do šesti hodin večer. V neděli potom od osmi hodin ráno do pravého poledne. Součástí nedělního programu bude i ukázka králičího hopu.