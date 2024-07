BRNĚNSKO:

Festival Pop Messe v Brně

Kdy: čtvrtek 25. července do soboty 27. července

Kde: Areál Velodrom, Brno

Proč přijít: Pop Messe je hudební festival zaměřený na současnou pop, elektronickou, rap a indie scénu. Letos přivítá hvězdy jako Sleaford Mods, Gus Gus, Olof Dreijer, The Ecstasy Of Saint Theresa, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Alabaster DePlume a mnoho dalších. Akce nabídne návštěvníkům také bohatý doprovodný program, ve kterém se zaměří na větší propojení s městem včetně například architektonických komentovaných prohlídek.

Koncert skupiny Tři sestry

Kdy: sobota 27. července od 18.00

Kde: Hrad Veveří, Brno

Proč přijít: Skupina Tři sestry vystoupí v rámci svého turné poslední červencovou sobotu na Hradě Veveří v Brně. Tour se ponese ve znamení oslavy léta a všeho, co k tomu patří. Nadupaná pódiová zvuková a světelná show plus poctivá porce sesterské hudby poskytne lidem jedinečný kulturní zážitek na čerstvém vzduchu. Není potřeba dodávat, že Tři sestry během dvouhodinové koncertní smršti provedou celou svou dosavadní tvorbou

FRONT LINE FEST -Open Air

Kdy: sobota 27. července od 12.00

Kde: Letní kino Špilberk, Brno

Proč přijít: Premiérový ročník jednodenního open air metalového festivalu míří do Brna. Letní kino na Špliberku letos uvítá přední kapely z Česka i od našich nejbližších sousedů a na rozdíl od své každoroční klubové varianty půjde o zástupce různých (nejen death) metalových odnoží. Akce startuje v pravé poledne, vystoupí zde například skupiny Innersphere, Arch Of Hell nebo Made By Zero.

Vila Stiassni na tónech swingu

Kdy: sobota 27. července od 18.00

Kde: Vila Stiassni, Brno

Proč přijít: Swingové melodie vykouzlí jedinečnou atmosféru ve vile Stiassni v Brně. Akce startuje v šest hodin večer a lidé se můžou těšit také na ochutnávku pečlivě vybraných bublinek prosecca a oblíbených tapas v Café Ernst. „Vstupenky budou v prodeji na místě v den akce na pokladně vily (u vstupu do areálu). Vstup z ulice Hroznová," dodali pořadatelé.

BLANENSKO:

Gulášobraní na Myslivně

Kdy: sobota 27. července od 08.30

Kde: restaurace Myslivna, Blansko

Proč přijít: Milovníky guláše potěší akce u přehrady Palava v Blansku. Vše začíná v devět hodin ráno a chybět nebude ani program pro děti. V 11.40 vystoupí česká komička Zuzana Bubílková. Samotná degustace potom vypukne ve dvě hodiny odpoledne. Ve čtyři se návštěvníci dozví výsledky gulášobraní. Akci zakončí Oldies Party Jiřího Kohouta s hostem.

Letní PARKování II.

Kdy: sobota 27. července od 15.00

Kde: Letní kino, Velké Opatovice

Proč přijít: Zámecký park Velké Opatovice, areál letního kina, chystá poslední červencovou sobotu akci s názvem Letní PARKování. Návštěvníci se od tři hodin odpoledne mohou těšit na Tlapkovou patrolu a Králíčka Binga, pro dospělé zase vystoupí od šesti hodin večer skupiny Shivanam, Vesna nebo Vilém Čok & Bypass. Doprovodný program zahrnuje i venkovní hernu IQ play, skákací hrad, tetování henou a další.

BŘECLAVSKO:

MKLV fest

Kdy: sobota 27. července od 11.00

Kde: Amfiteátr pod Turoldem, Mikulov

Proč přijít: Víkend plný hudby, jídla, drinků a pohodové atmosféry. To čeká na ty, kteří v sobotu 27. července zavítají na MKLV fest. Na hlavní pódiu vystoupí Ben Cristovao, Sima nebo Adam Mišík. Akce nabídne také více než 25 foodtrucků s kuchyní z celého světa, soutěže o hodnotné ceny, lounge s vodními dýmkami a doprovodný program pro celou rodinu.

Břeclavské klobáskobraní

Kdy: sobota 27. července od 19.00

Kde: areál MRS, z. s. - pobočného spolku Břeclav na Včelíně

Proč přijít: Festival klobásků a pomazánek láká poslední červencovou sobotu do Břeclavi. Účastníci se mohou těšit na vystoupení Jirky Zonygy a Kláry Vojáčkové. Součástí bude i vyhodnocení nejchutnější pomazánky a klobásky. Akce startuje v sedm hodin večer.

HODONÍNSKO:

Dožínky ve skanzenu Strážnice

Kdy: neděle 28. července od 9.00

Kde: Skanzen Strážnice

Proč přijít: Kdo zavítá v neděli 28. července do Skanzenu ve Strážnici uvidí ukázky žňových prací, jako je sečení obilí kosou s hrabicí a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Součástí akce bude i tradiční dožínkový průvod, lidové zvyky i ochutnávka tradičních pokrmů. Program je pro veřejnost od 9.00 do 17.00. Poslední vstup bude v 16.00.

Letní otevřené sklepy v Čejkovicích

Kdy: od pátku 26. července do neděle 28. července

Kde: Čejkovice, V Sadech 420

Proč přijít: Akci plná lahodných vín a příjemné atmosféry čeká na návštěvníky letních otevřených sklepech v Čejkovicích. Během ní budou mít lidé příležitost ochutnat širokou škálu vín z místních vinařství. „Při putování mezi sklepy se můžete občerstvit v místních kavárnách a restauracích, ochutnat domácí zákusky a osvěžit se zmrzlinou," dodali organizátoři.

VYŠKOVSKO:

Tři mušketýři po dvaceti letech na zámku Bučovice

Kdy: sobota 27. července od 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00

Kde: Státní zámek Bučovice

Proč přijít: Legendární mušketýry mohou zájemci spatřit v rámci nočních divadelních prohlídek na zámku v Bučovicích. Prohlídky začnou v sobotu 27. července od 18.00, následovat budou v 19.00, 20.00 a poslední se uskuteční v 21.00. Nadšenci tohoto díla se dozví, zda se jim opět podaří najít staré přátelství navzdory překážkám osudu a nástrahám mocných nepřátel.

Noc v DinoParku

Kdy: sobota 27. července do neděle 28. července

Kde: DinoPark Vyškov

Proč přijít: Noc ve vlastním stanu mezi dinosaury. Nevšední zážitek umožní ze soboty na neděli návštěvníkům DinoPark ve Vyškově. Ten zve rodiče s dětmi na možnost přespání přímo v areálu. K dispozici bude ohniště, občerstvení zůstane otevřeno do dvaadvaceti hodin. Odjezd nastane vždy následující ráno v osm hodin vláčkem nebo po vlastní ose.

ZNOJEMSKO:

Šramlfest Znojmo

Kdy: pátek 26. července, sobota 27. července od 15.00

Kde: Na Káře, Znojmo

Proč přijít: Festival alternativní kultury Šramlfest se uskuteční v historickém jádru Znojma od pátku 26. července do soboty 27. července. Již v pořadí 17. ročník nabídne návštěvníkům vystoupení místních i zahraničních umělců jako je Blue Chesterfield, Hrubá Hudba, Shake Stew, Macadam Crocodile nebo Polynation. Akce nabídne také sobotní dražbu uměleckých děl i gurmánskou nabídku plnou specialit.

Promenádní koncert

Kdy: neděle 28. července od 14.00

Kde: Znojmo, Husovy sady

Proč přijít: Na atmosféru znojemského Horního parku a promenádu kostýmovaného Okrašlovacího spolku Znojmo se mohou těšit lidé poslední červencovou neděli. Akci doplní dobová hudba 19. století v podání kvarteta hudebníků, které secvičilo skladby speciálně pro tuto událost. Chybět nebudou rozlévaná vína i celé lahve z festivalové kolekce od vinařů ze Znojemska. Koncert u altánku ve znojemském Horním parku je zdarma.