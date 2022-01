Demolice oblíbené hospody už s ním podle jeho slov nic nedělá. „S kamarády jsme si obrazně poplakali začátkem prosince při rozlučce s Vyhybkou. Zbyly jen vzpomínky. Je to pryč. Staré musí ustoupit novému. Místo Vyhybky bude něco lepšího, co ocení cestující. Nakonec se ukázalo, že ji lidé asi nepotřebují. Léta si ji nedařilo někomu pronajmout a i kdyby, tak si myslím, že by měla velké problémy se udržet. Popravdě z mého pohledu dnešní generace mladých lidí nemá zájem chodit do hospod jako kdysi my. Jsou v kontaktu na sociálních sítích a žijí prostě jinak. To je vývoj,“ dodal muž.