Informovala o tom firma Swietelsky Rail CZ, která zakázku získala. „Největší výzvou bude bezesporu nová lávka pro pěší a přístupový chodník. Stavba se musí založit do přilehlého svahu a vysoko nad úrovní terénu vytvoří místní dominantu,“ uvedl projektový manažer firmy Jan Parchanski.

Nákladná investice je součástí rekonstrukce tratě a stanic na trase Brno – Blansko. Od podzimu dojde také k přebudování železniční stanice Adamov zastávka. Vlakovou dopravu ve zmíněném úseku na rok nahradí autobusy. „Je fajn, že nádraží i zastávka budou v moderním stylu a bezbariérové. Až samotný provoz ale ukáže, zda všechny navržené úpravy budou fungovat i v praxi,“ řekl Deníku Petr Prudík, který vlakem jezdí denně za prací do Brna.

Ocenil by také, kdyby železničáři investovali do moderních vlakových souprav. „K čemu bude nové bezbariérové nádraží, když cestující polezou do vlaku přes vysoké schůdky nebo sedět v otřesných sedačkách. O hlučnosti starých souprav se nemá cenu ani bavit,“ dodal muž.

Přípravné práce začnou v říjnu a většina úprav má být hotová příští rok v prosinci. Jako první se dělníci pustí do vybudování části kabelovodu a provizorní poklady drah, která bude mimo stávající výpravní budovu. V prosinci po zahájení roční výluky na trati dojde k postupné demolici většiny drážních budov, zbylé se dočkají oprav. „Do roku 2023 zůstane dokončení parkoviště u nádraží a demolice objektu na jedné z parcel. Vzhledem k probíhajícímu správnímu řízení nelze říct, kdy se tyto práce uskuteční,“ upřesnil Parchanski.

Na montáž lávky nasadí stavební firma těžké jeřáby s nosností až 160 tun. Pro montáž železničního svršku, zejména výhybek, plánuje využít kolejové jeřáby. „Pro fanoušky železniční techniky doporučuji návštěvu stanice koncem října příštího roku, kdy zde budou nasazeny automatická strojní podbíječka, pluh na úpravu kolejového lože a kolejová svařovna,“ dodal projektový manažer.

Adamovští už v těsné blízkosti nádraží vybudovali parkoviště pro dvacítku aut. Zatím ještě není zkolaudované a v provozu bude zřejmě od září. Dělníci ještě musí vysypat spáry mezi dlažbou a vyznačit barvou parkovací stání.

Rekonstrukce železnice se dotkne také silniční dopravy ve městě. Dojde totiž při ní k rozšíření a také zvýšení podjezdu pod tratí do částí Kolonie a sídliště Ptačina. V současnosti se tudy dá projet jen jedním směrem. Vyšší nákladní auta a rozměrnější autobusy mají smůlu. „Průjezd pod tratí bude nově dvouproudý. Kromě řidičů to ocení také firmy, které sídlí za tratí. Při zásobování musely často překládat náklad do menších aut. Nové budou také podjezdy pod tratí u čistírny odpadních vod, kde zmizí středové pilíře,“ informoval adamovský starosta Roman Pilát.

K nepoznání se do roku 2023 změní také železniční stanice Adamov zastávka. Po demolici zmizí bývalá pokladna, schodiště a dlouhé nástupiště ve směru na Blansko. Nahradí ho oboustranné ostrovní nástupiště. To dělníci vybují na místě současného nástupiště ve směru na Brno. „K vlaku se lidé dostanou po schodišti nebo bezbariérovém šikmém chodníku. Přístupové cesty budou zastřešené. Součástí zastávky budou nové informační systémy, rozhlasové zařízení a kamerový systém. V lokalitě zastávky se osadí protihlukové stěny,“ vypočítala za Správu železnic Nela Friebová.