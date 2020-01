Novelu vítá například vedení Znojma. „Na pozemcích města evidujeme nyní devět takových aut. Jenže současná právní úprava je taková, že jen minimum aut lze označit za vrak. Vozidla, která mají vypuštěné pneumatiky, stojí na špalkách, mají rozbitá okna, chybí jim nárazník či dveře nejsou podle stávající právní úpravy automaticky vraky,“ uvedla mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Nově by podle informací Deníku mohl vlastník silnice vyzvat majitele, aby si na autě udělal technickou kontrolu. Pokud by tak neučinil, může radnice nechat na náklady majitele auto odtáhnout. Kdyby pak provozovatel o auto nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit nebo nechat zlikvidovat.

V Hodoníně loni úředníci řešili dokonce pětačtyřicet aut, které někdo označil za vrak. „Většinou se jednalo o oznámení občanů, v některých případech takové vozidlo našli strážníci městské policie. Strážníci nabízí každému zájemci o likvidaci vozidla firmu, která ho odtáhne a zdarma ekologicky zlikviduje. Samozřejmě se snažíme majitele vozidel vyzývat k odstranění takového auta,“ naznačila mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková

Podle majitele firmy AutoEkoŠrot Lysovice Martina Hrubého, který se ekologickou likvidací vraků aut zabývá, dnes lidé za vrak dokonce dostanou zaplaceno. „Nejenže na Vyškovsku pro vrak kamkoli přijedeme zdarma, majitel dokonce dostane několik stokorun za to, že nám ho odevzdá. To proto, že je v této oblasti veliká konkurence,“ řekl Hrubý.

Také Břeclav každoročně řeší několik odstavených aut, z nichž ovšem jen pár ale odpovídá aktuální zákonné definici autovraku. „Snažíme se výskytu klasického vraku v ulicích předcházet tím, že aktivně vyhledáváme taková auta ještě předtím, než se stanou vraky a zmizí z nich registrační značka a VIN. Provozovatele takových aut se snažíme vyzývat k jejich odstranění,“ konstatoval zástupce velitele břeclavských strážníků Milan Švestka.

Pokud projde novela v takové podobě, kdy po uplynutí platnosti STK bude po určité době možné auto prohlásit vrakem, umožní to podle úředníků dlouhodobě odstavená a problematická auta označit jako vraky. „Velmi by to ulehčilo celý proces a zefektivnilo postup všech orgánů veřejné moci. V konečném součtu by to bylo prospěšné pro občany, kteří by mohli využívat uvolněná veřejná parkovací místa,“ dodala Pastrňáková.

Také v Blansku upozorňují lidé na auta, která dlouhodobě nikdo nepoužívá a která tak zbytečně zabírají cenná parkovací místa. „V současné době neevidujeme žádné vozidlo, které by mohlo být označeno jako vrak ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Co se týká počtu vozidel s neplatnou technickou prohlídkou, jejich počet můžeme odhadnout řádově v jednotkách. Takto odstavená vozidla samozřejmě blokují parkovací místa, kterých je v některých lokalitách nedostatek. Na tento problém jsme často upozorňováni občany města,“ doplnila mluvčí Blanska Pavla Komárková.

Strážníci si také všímají toho, jestli z odstavených „polovraků“ neunikají provozní kapaliny. „Pokud například zjistí vozidlo, u kterého má důvodné pochyby o provozuschopnosti, a vozidlo stojí delší dobu na místě, tak o tom informuje příslušný správní odbor, respektive vlastníka komunikace. Kontrolujeme i to, jestli z vozidla neunikají kapaliny, které by mohly ohrozit bezpečnost lidí či životní prostředí,“ naznačila mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

Zda nakonec nová právní úprava přispěje ke zlepšení situace v oblasti odstraňování takovýchto vozidel, bude záležet na právní proceduře řízení o odstraňování vraků, která je prozatím stále v legislativním procesu.