Bagr a bourací kladivo v akci: kvůli záchraně psa a kočky z mutěnické kanalizace

Jak pejsek za kočičkou do kanalizace vběhl. I tak by se mohla jmenovat další kapitola pokračování oblíbené pohádkové knížky ilustrátora Josefa Čapka. Předlohou by jí pak mohl být příběh, který se ve čtvrtek v poledne skutečně odehrál v Mutěnicích na Hodonínsku.

Hasiči v Mutěnicích zachránili psa a kočku z kanalizace. | Foto: HZS JMK

Právě tam totiž tři jednotky hasičů zachraňovaly psa, který vběhl do kanalizačního systému. "Přibližně o půl dvanácté nás starosta Mutěnic požádal o spolupráci při vytažení menšího psa z kanalizačního systému. Pes dle dostupných informací vběhl do kanalizace a na povely majitele nereagoval. Psa bylo pouze slyšet, neviděli jsme ho. Proto jsme na místo vyslali i lezecký automobil z brněnské stanice Lidická," přiblížil zásah mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš. Ve výbavě tohoto speciálního auta je mimo jiné i štěrbinová kamera. "Nasazením štěrbinové kamery z naší výbavy se nepodařilo situaci vyřešit. Dosah kamery, která slouží především pro vyhledávání osob ve zřícených budovách, nebyl dostatečný. Situace nabrala jasnější rozměr po vyžádání spolupráce se společností Vodovody a kanalizace Hodonín. Firma dopravila na místo svoji kameru s dosahem šedesát metrů. Pejska se pomocí ní podařilo objevit přibližně ve vzdálenosti pětapadesáti metrů od vstupu," pokračoval Jirouš. FOTO: Smrt káňat, luňáka i orla vyšetřuje na Hodonínsku a Břeclavsku policie Přečíst článek › V místech, kde se měl pes nacházet, odházeli hasiči uskladněné palety, přivolaný bagr odstranil zeminu a pomocí úhlové brusky a bouracího kladiva se tým proboural skrz beton do kanalizace. "Velkým překvapením bylo, když jsme vytáhli přeživší kočku, a následně hledaného psa, který za ní zjevně vběhl. Oba mazlíčky jsme předali majitelům," uzavřel jen málo uvěřitelný příběh se šťastným koncem mluvčí hasičů.