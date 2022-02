„Mendelova univerzita se rozhodla nevyužít své předkupní právo, které mohla do ledna uplatnit z důvodu vlastnictví okolních pozemků. V souladu s kupní smlouvou jsme následně vyzvali vítěze elektronické aukce k doplacení kupní ceny. Tato lhůta stále běží. Po doplacení kupní ceny bude podán návrh na vklad do katastru nemovitostí,“ řekla Deníku Rovnost mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová.

Její slova potvrdil jednatel firmy DGHPV Roman Gale. Plány s vydraženým areálem však zatím nechtěl před převodem na nového majitele rozebírat. Společnost s ručením omezením byla založená podle informací z obchodního rejstříku krátce před zmíněnou dražbou. „Jedná se o spojení architektů a investorů," sdělil Gale.

Záměr firmy už ale znají zástupci brněnské univerzity, kteří s vítězem elektronické aukce jednají. „Se záměrem jsme obeznámeni, nemáme s ním problém. Čeká nás jednání o pronájmu pozemků pod budovou léčebny,“ informoval tiskový mluvčí Mendelovy univerzity v Brně Filip Vrána.

Komplex budov se částečně nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Malužín. Poblíž železnice a silnice mezi Adamovem a Bílovicemi nad Svitavou. V červnu 1930 byl slavnostně otevřený jako Masarykova studenská ozdravovna. Její vybudování stálo přibližně 4 miliony.

„Myšlenka vybudování léčebny se přitom datuje už na začátek 20. století. Zabýval se jí spolek Studentská klinika, který vznikl v roce 1906. Tehdy však chyběl výrazný mecenáš, který by ji podpořil. Tomuto projektu byl nakloněn hrabě Hugo Mikuláš Leopold Salm. Po první světové válce a následné pozemkové reformě, však slib darování pozemku u Jedovnic pro výstavbu ozdravovny nemohl splnit,“ řekl Deníku Lukáš Malý, který se zabývá historií Adamova a jeho okolí.

Základy začali dělníci kopat v roce 1926. Studentská ozdravovna zde začala fungovat o čtyři roky později. „V září 1939 tam spolek Humanita pro zemi Moravskoslezskou zřídil plicní léčebnu, a to díky poloze v čistém údolí řeky Svitavy. Přijímali pouze muže od 16 do 60 let a měla kapacitu sto lůžek,“ doplnil badatel.

Ústav prošel řadou reorganizací. Od července 1960 byl celý areál pod správou Okresní ústav národního zdraví Brno-venkov. V roce 1961 dělníci zařízení přebudovali na ústav pro léčbu tuberkulózy a později i dalších respiračních nemocí. V roce 2001 se stal součástí Fakultní nemocnice Brno a začal fungovat jako léčebna dlouhodobě nemocných. Smlouvy zaměstnancům skončily k 30. 6. 2011 a léčebna se uzavřela. Od té doby chátrá. Loni se Deník Rovnost zmíněné lokalitě detailně věnoval v několika textech. Zachytil také příběhy lidí, kteří v někdejším zdravotnickém zařízení pracovali nebo žili v jeho blízkosti.