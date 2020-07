/FOTOGALERIE/ Centrum zelených vědomostí Eden v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje svým návštěvníkům už pět let zábavu i poučení. Panský dům, horácká vesnička, minipivovar a další lákadla, na která padlo 170 milionů korun, by nevznikly bez evropské dotace.

V Bystřickém Edenu pořádají pravidelně celou řadu akcí. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„V květnu nám skončila pětiletá udržitelnost. A my teď zvažujeme, jak budeme v provozování Edenu pokračovat. Předali jsme to auditorské firmě, která situaci vyhodnotí a doporučí nám, co dělat dál,“ vyjádřil se starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska.