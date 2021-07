"Na základě výsledků z celorepublikově hlášených dat z diskriminačních PCR za poslední dva týdny lze říci, že varianta delta je celoplošně dominantní, a to ze 70 až 80 procent. Nově byl zachycen výskyt delta plus varianty v Jihomoravském kraji. Jde o jediný záchyt v ČR," uvedla mluvčí.

V Česku se na začátku roku začala rozšiřovat britská varianta. Nyní podle Čechové tvoří asi desetinu případů. Jihoafrická a brazilská varianta koronaviru se vyskytují ojediněle, upřesnila mluvčí.

"Dlouhodobě se ukazuje, že delta je velmi agresivní a že postupně dominuje. Ráno jsme měli debatu na radě pro zdravotní rizika. Nemám informace o tom, že by vláda nějak měnila nařízení. Ale bude na to potřeba nějak reagovat," uvedl Hamáček. Podle něj nejlepší cestou ke zvládnutí nákazy je očkování. Vyzval všechny, kteří se mohou nechat očkovat, aby to udělali. Upozornil na otevírání dalších očkovacích míst, kde není potřeba registrace.

Podle Čechové laboratoře v ČR v posledních dvou týdnech prozkoumali 1405 pozitivních vzorků, u nichž určovali příslušnost k variantě. Nová varianta delta plus se v Evropě vyskytla poprvé letos v dubnu v Anglii, dosud analýza potvrdila tento genom u 196 vzorků v evropských zemích. Jeden případ je v Česku. "Nakaženou je třicetiletá žena z Jihomoravského kraje. Případ šetřila příslušná krajská hygienická stanice a další výskyt onemocnění nebyl zaznamenán,“ uvedla v tiskové zprávě ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Nejčastěji se delta plus podle mluvčí vyskytuje v Polsku a Portugalsku. Čechová dodala, že vědci zatím data o chování této nové varianty nepublikovali. Není tak jasné, zda je nakažlivější než delta a zda má nemoc horší průběh.