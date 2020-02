"Vozidla z dálnice policisté svedli na vyznačené objízdné trasy, po kterých budou jezdit až do nedělního rána," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Na dálnici D1 i na silnicích, po nichž vede objízdná trasa, policie posílila hlídky. V akci je dvanáct policejních hlídek. "Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov po dobu uzavírky zaujmou stanoviště na objízdných trasách, abychom byli schopni v případě potřeby nebo vzniku mimořádné události rychle reagovat a provoz usměrňovat, dodala Dana Čírtková

Úkolem policistů je především monitorovat provoz a v případě potřeby ho v místě, kde by vznikly nějaké problémy, okamžitě usměrňovat.

Hlídky na pevných stanovištích řešily uzavření dálnice ve spolupráci se stavební firmou, Policisté nejdříve provoz v daném směru zpomalili a poté svedli vozidla na objízdnou trasu a dálnici v místě zcela uzavřeli. "Chceme apelovat na všechny řidiče, kteří v noci pojedou kvůli uzavřené dálnici po objízdných trasách, aby zbytečně neriskovali a chovali se ukázněně. Největší komplikaci, která by mohla nastat, by byla zbytečná dopravní nehoda na objízdné trase, protože pak by mohlo hrozit nebezpečí, že se i na objízdné trase doprava zcela zastaví," konstatovala policejní mluvčí.