Tradici chození v podlužáckém kroji tady ženy obnovily teprve v říjnu loňského roku. „Prvně jsme byly dvě v říjnu, pak v prosinci a na Boží hod vánoční už jsme byly čtyři. V plné sestavě deseti žen jsme poprvé byly asi při oslavách Ducha svatého v květnu. Naším záměrem bylo obnovit tradici a vrátit Lednici do Podluží, kam historicky patří,“ vyprávěla Hana Pijáková.

Usměvavé dámy si pořádají pravidelně besedy, na které chodí nastrojené v krojích. V krojích vyrážejí i na místní hody, hody přespolní či právě do kostela. Výjimkou nejsou ani tematická focení. „Máme na sobě košilky nebo rubášky, tři až čtyři spodničky, záleží vždy na příležitosti. Pak slovácké šaty, to je svrchní sukně a jupka, dále šátek, v zimě i vlňák. Při slavnostech se pak nosí nejslavnostnější podoba kroje, a k tomu patří ještě výšivky. Ty se skládají z obojku, šňůrek a canglovice,“ vyjmenovávala Pijáková.

Řadu lidí zaujalo, že mají ženy na hlavách černé šátky. „To je taková zvyklost na Podluží, kterou jsme převzaly už od tetiček. Černé šátky se nosí zpravidla od podzimu do Velikonoce, někde do Ducha svatého. A to s výjimkou některých církevních svátků jako je Boží hod nebo Nový rok, kdy se nosí šátek bílý,“ přiblížila žena v kroji.

Oblékání už mají dámy nacvičené. „I s líčením a se šátkem mi to zabere tak dvacet až pětadvacet minut. Ale předtím mám samozřejmě už vše nachystané tak, aby ladila barva sukně se šátkem i vlňákem. Obdivuji ale kamarádky, které oblékají svoje holčičky. To je teprve práce,“ usmívala se.