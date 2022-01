Příběh statečného Dominika vypráví redaktorce Rovnosti jeho šestadvacetiletá sestra Kristýna, která se o bratra stará. Nehoda, která obrátila celý jejich život naruby, se stala v roce 2018. „Bráchu z auta, omotaného kolem stromu, záchranáři vystřihávali čtyřicet minut,“ popisuje okamžiky hrůzy Dominikova sestra.

Nikdo nechápal, že Dominik přežil. „Pro bratra přiletěl vrtulník. Byl v bezvědomí, měl krvácení do mozku, několikrát zlomenou pánev, ruku, propíchnutou plíci a poškozenou močovou trubici. Záchranáři ho letecky přepravili do Fakultní nemocnice v Brně,“ vzpomíná Kristýna.

Ve zdravotnických zařízeních strávil zraněný kluk téměř rok. Z toho dlouhých šest měsíců v kómatu. „ Byl v horečkách, měl záněty v těle a extrémně zhubl. Stále nám nikdo nedával žádné naděje, že se vrátí do života,“ upřesňuje sestra.

Nečekaný obrat

Po půl roce v nemocnici se stal zázrak. Dominik se začal pomalu probouzet. „Nejprve jen mrkal, zvedal prst a ruku. Pak mu začala fungovat pusa, takže se mohl pomalu sám najíst a napít a nemusel mít výživovou sondu do žaludku. Z nemocnice ho převezli do léčebny na rehabilitaci,“ dodává Kristýna.

Autonehoda se stala v září roku 2018.Zdroj: se souhlasem Kristýny PernicovéDíky rehabilitacím a každodennímu cvičení se postavil na nohy. „K chůzi už nepotřebuje ani chodítko. V domě sejde i schody, ale často zakopává. Má částečně ochrnutou pravou stranu těla, trpí zkracováním svalů a třesem rukou i nohou. Kvůli tomu krvácení do mozku a kómatu hrozně zapomíná, takže nemůže být doma sám,“ vysvětluje sestra.

Sourozenci nemají rodinu, která by je podpořila psychicky či finančně. Oba vyrůstali v dětském domově. O léčbě kmenovými buňkami se Kristýna dozvěděla na internetu. „Po konzultaci s lékařem Jaroslavem Michálkem z brněnské kliniky Celthera jsme se domluvili, že by Dominikovi aplikace kmenových buňek pomohla především s jeho zapomínáním, třesem celého těla a ochrnutím. Překážkou je cena 550 tisíc, které bohužel nemáme,“ svěřuje se.

Letos v lednu proto založila sbírku, kde se snaží pro Dominika sehnat potřebné peníze na léčbu. Lidé mohou sbírku vyhledat a přímo přispět na webových stránkách www.znesnaze21.cz pod názvem Kmenové buňky pro Dominika.

Zdroj: Youtube

Dominika, který dříve studoval automechanika a byl vášnivý sportovec, v jeho nelehké situaci podporují i známé osobnosti. Český závodník ve freestyle motocrossu Libor Podmol ho svezl na motorce. „Před nehodou brácha především posiloval, jezdil na kole i snowboardu. Rád si hrál s neteří Kristýnkou. Motorku s Liborem si moc užil. Teď společně pomalu zkoušíme jízdu na kole,“ upřesňuje sestra.

Internetový producent a moderátor Kazma Kazmitch jeho příběh zfilmoval do pětiminutového videa, které sdílí na YouTube. Mladý Dominik v něm nabádá ostatní lidi, aby nesedali do auta s opilým člověkem, aby nedopadli tak strašně jako on. „Alkohol za volantem není oukej. Kdybych byl zdravý, tak jsem mohl lítat s buchtama a teď nemůžu nic,“ vzkazuje ve videu mladík.