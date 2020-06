Rozvodněná řeka Velička si tam v noci na neděli vynutila vyhlášení třetího povodňového stupně, který znamená možné ohrožení lidí a majetku v oblasti. Na místo proto dorazily jednotky hasičů, ale jejich obavy se nepotvrdily. Kolem nedělního poledne se podle údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým úřadem hladina řeky vrátila do normálu.

V republice stále platí výstraha na silné bouřky a přívalové srážky. Lidé by proto měli být opatrní, zavřít okna i dveře, zkontrolovat své domy a ujistit se, že nemají na zahradách nic, co by mohla voda odnést a někoho zranit. "Nejhorší je plastový zahradní nábytek, truhlíky na květiny nebo volně ložené desky. Tento materiál zároveň vytváří překážky, které brání volnému průtoku vody a vytváří druhotné hrázky a ucpávky vodního toku," upozornila mluvčí republikových hasičů Nicole Studená.