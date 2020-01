Tomáš Herman upozornil, že letos končí volební období této koalice. A i kdyby po volbách zůstalo její politické složení stejné, vždy dochází k personálním změnám. Proto první otázka směřovala na to, na co je hejtman pyšný a které věci se do podzimních voleb nestihnou.

„Čtyři roky na realizaci některých projektů je strašně krátká doba. Nyní se intenzivně řeší stavební zákon. Někteří lidé, kteří rozvoji kraje moc nepřejí, brání některým stavbám. Největší investice jsou opravy nemocnic ve Vyškově a Kyjově. Otevřeli jsme také výcvikové středisko jihomoravské záchranky,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.