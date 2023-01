U tohoto výrobce si Jihomoravský kraj objednal nízkopodlažní vlaky za sedm miliard korun. V regionu už jezdí šest kratších, dvouvozových souprav Moravia. Zbylé vozy má kraj převzít podle aktuálních informací do konce dubna.

VIDEO: První jízda čtyřvozové Moravie z Brna do Letovic. Konečně komfort, znělo

Část z nových nízkopodlažních vlaků přepravuje cestující na Blanensku po čerstvě opraveném koridoru. Tam už některé z opěrných zdí, protihlukových stěn, tunelů a zastávek stihli poničit sprejeři. Neznámý vandal nedávno poškodil také jednu ze zmíněných souprav nápisem Drink. Podobně jako stěnu na zastávce v Adamově nebo portál tunelu pod Novým hradem. V krátké době se jednalo už o druhou posprejovanou Moravii. První vůz se po očištění vrátil zpět do provozu. „Když je nějaká čmáranice na opěrné zdi, možná by se dalo nad tím mávnout rukou. Ale posprejovaná zbrusu nová mašina? To mi hlava nebere. Jako strojvedoucí jsme na to dost hákliví, protože k vlakům máme profesní vztah. Odstranění té malůvky jedrahá záležitost, navíc se ničí původní lak a polepy. Myslím si, že by se na podobné věci měli policisté víc zaměřit,“ poznamenal strojvedoucí Vladimír Farský.

Staré vlaky na Blanensku s problémovým otevíráním? Dočasné řešení, tvrdí dráhy

Rozčarovaný z posprejovaných nových souprav je také jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Myslím, že všichni na jižní Moravě se na nové vlaky těšili, a pak přijde někdo, kdo drahé soupravy počmárá. To není umění, ale obyčejný vandalismus,“ uvedl Grolich.