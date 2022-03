Dobrovolníci a provozovatelé ubytovacího zařízení v jednom proto založili transparentní účet na který mohou lidé posílat peněžitou pomoc. „Do konce měsíce nás ubytování a strava vyjde na zhruba půl milionu korun. Přestože dál pronajímáme polovinu hotelu našim klientům, nebudeme schopni s tímto příjmem udržet náklady nad nulou,“ obává se Miloš Antoš.

Místní lidé jim přispěli materiální pomocí a přivezli třeba kočárky pro děti nebo drogerii, peníze na provoz a stravu ale chybí. U úředníků Antošovi neuspěli, přesto chtějí za každou cenu v pomoci pokračovat. „Když by každý viděl děti zabalené v dece, ležící na holé zemi u ohniště v teplotách pod nulou, asi by to s každým zahýbalo. Příběhy o strastech prchajících matek po rozbombardovaných cestách, s výstřely za zády, nebo obrazy mrtvol kolem cest, které musely s dětmi absolvovat, jsou nepřenositelné,“ vypráví vyslechnuté příběhy od spolupracovníků z České charity pro Ukrajinu, kteří jim pomáhají i ty vlastní otec a syn Antošovi.

Pro uprchlíky se totiž několikrát už vydali do nebezpečných zón sami. „S kolegou, s kterým jsme se střídali za volantem jsme polovinu cesty nebyli schopni mluvit. Byli jsme hrůzou bez sebe a ochromeni tím co jsme viděli. Promrzlé a vystrašené děti v podmínkách, které si běžně neumíme představit. Kdo to neviděl, těžko uvěří,“ podělil se s tíhou v hlase Miloš Antoš.

Navzdory snaze se ale pomoci úřadů nedočkali. „O plné kapacitě registrovaných ubytovacích zařízení nás informovala Správa uprchlických zařízení poté také Asistenční centrum pro uprchlíky na brněnském výstavišti. Zavolali, že nás financovat nemohou, protože uprchlíci nejsou od nich dodaní. Nepomohlo ani to, že jsme jim vysvětlili, že všichni byli nejdřív dovezeni právě do centra v Brně. Dovezeni k nám na hotel byli až po vystavení víz,“ popsali muži.

Uchýlili se podle nich k poslední možnosti a založili transparentní účet a apelují na dárce, aby jim pomohli jakoukoliv částkou, jenž by pomohla udržet chod azylového zařízení, zaplacení energií, nájmů, potravin a dalších věcí.

„Dostáváme se do kritické situace, kdy nebudeme mít ani na provozní náklady. Dochází nám prostředky, síly a úsměv na tváři. Nikoli odhodlání. Jsme rozhodnuti nevzdát se a spoléháme a apelujeme na slušnost a lidskost ostatních občanů a firem a obracíme se na ně o finanční podporu. Nemůžeme dopustit, abychom museli posílat maminky s dětmi, které u nás našli zázemí a konečně se jim vytrácí hrůzy války z očí, zpět na ulici,“ věří v dobrý konec Miloš a Lukáš Antošovi.

Lidé, kteří chtějí a mohou pomoci mají možnost poslat peníze na účet číslo 6183693379/0800

nebo IBAN: CZ11 0800 0000 0061 8369 3379