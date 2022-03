Informaci potvrdilo Deníku Rovnost Ředitelství silnic a dálnic. „V pondělí 21. března zahájíme rekonstrukci asi sedmikilometrového silnice I/53 v úseku od Lechovic po takzvanou dyjskou křižovatku. Jedná se o první etapu prací. Výstavbu bude provázet úplná uzavírka části silnice I/53, která si vyžádá náhradní trasy pro veškerou dopravu. Práce a uzavírky potrvají do konce roku,“ informovala mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková.

Náhradní trasa ve směru ze Znojma povede přes okolní obce z Dyje do Hevlína, Hrušovan nad Jevišovkou a Branišovic, kde se napojí znovu na hlavní silnici. Řidiči tak najedou dvacet kilometrů navíc. „Se současnými rekordními cenami benzínu to bude pro mnohé náročné, zvláště pro dopravce nebo ty, kteří tudy jezdí denně za prací. Předpokládám ale, že domácí, znalí terénu, to vezmou zkratkami po místních cestách,“ zvažoval Lukáš Fiala.

Sám cestuje po trase několikrát týdně do práce z Lukova za Znojmem do Hrušovan nad Jevišovkou. Jezdí se záchrankou zdravotní záchranné služby. „Potřebujeme být se zraněnými v nemocnici co nejdříve. Už jsme obdrželi pokyny a trasu objížďky, znamená zdržení,“ upozornil Fiala.

Brněnský soudce chce přísnější tresty pro piráty silnic. Voják přejel důchodkyni

Ve směru od Brna pojedou řidiči do Znojma přes Miroslav nebo Práče přes Prosiměřice, Těšetice a Suchohrdly. Obě objížďky budou jednosměrné.

Denně projede na hlavní trase na osm tisíc aut včetně velkého množství kamionů. V obcích, jimiž povedou náhradní trasy, sílí obavy. „Žádali jsme o snížení rychlosti i přechod pro chodce přes plánovanou trasu silnice. To nám ale nadřazené dopravní instituce zamítly. Obáváme se o bezpečnost chodců i poškození místních cest. Trvali jsme proto i na jejich případné opravě po skončení objížďky, aktuální stav jsme zdokumentovali,“ uvedl například starosta Hodonic Pavel Houšť.

Ředitelství silnic má v plánu opravit celkem zhruba sedmikilometrový úsek mezi Lechovicemi a Znojmem, zejména nebezpečné křižovatky a silniční napojení. V kritických místech je v plánu i rozšíření. Práce silničáři rozdělí na etapy, tou první je právě dyjská křižovatka.

Stavba za celkem 328 milionů korun měla původně začít už loni v létě, její zahájení ale zdržely administrativní úkony. Uzavírka spojená s aktuální první etapou rekonstrukce podle plánů potrvá do 10. prosince.