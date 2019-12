Jižní Morava – Lukáš Dlapa žije s manželkou a třemi dětmi v jedné z blanenských bytovek. Příští rok musí počítat s tím, že si připlatí za vodu. Tamní Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí oznámil ceny vodného a stočného na příští rok. Od prvního ledna bude stát kubík pitné vody na Blanensku sto šest korun. To je přibližně o šest korun víc než letos.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

„Účet za vodu není v naší domácnosti až tak klíčová položka. Ale to neznamená, že s ní plýtváme. Snažíme se šetřit a vedeme k tomu odmalička i naše děti. Sprchují se, vanu napouštíme jen při mytí vlasů. Když si čistí zuby, tak si vodu napouští do kelímků a nenechávají ji volně téct. Neděláme to kvůli penězům ale spíš proto, aby věděly, že je voda vzácná a musí se s ní šetřit,“ řekl Deníku muž.