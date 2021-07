I přes svůj důchodový věk vypomáhala dva roky na Zámku v Břežanech, který pečuje o lidi s mentálním postižením. Také loni na podzim, kdy se v ústavu potýkali s nedostatkem personálu kvůli Covid-19. „Smlouva mi končila poslední den v roce. Před Silvestrem jsem dostala teploty a zjistila jsem, že mám Covid-19. Průběh nemoci nebyl lehký, nedávno mě postihla ještě embolie a tvoří se mi sraženiny v krvi,“ svěřila se žena.

Právě smlouva na dobu určitou ji však odstavila od padesátitisícové odměny z dotace ministerstva práce a sociálních věcí. „Je to podivné a nespravedlivé rozdělování odměň,“ poukázala na vedení ústavu Vlčková.

Ředitel zařízení Vít Janků, ale tvrdí, že odměnu nemohl vyplatit kvůli podmínce ministerstva. To totiž zpětně poskytlo peníze pouze zaměstnancům v trvalém pracovním poměru. „V jarním kole tato podmínka nebyla, za podzimní epidemii už ano. Navíc odměny začalo ministerstvo řešit až v březnu a peníze přišly teď v květnu. Ale jen pro ty, kteří jsou v pracovním poměru. Paní Vlčková a ještě dvě další pečovatelky, ale skončily posledního prosince. Na ně peníze nepřišly a nemohl jsem je bohužel vyplatit,“ vysvětlil Janků.

Zpětně žádat nemohou

Jemu samotnému je situace prý nepříjemná. „Je mi to líto, paní Vlčková nám vytrhla trn z paty, když nám onemocněly zaměstnankyně. Podmínky dotace jsme ověřovali, ale jen se potvrdily,“ dodal ředitel.

To, že někteří lidé, co se o covidově nemocné starali v době pandemie na odměny nedosáhnou, potvrdila i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. „V loňském roce nemohli ředitelé zařízení žádat o dotaci na odměny zaměstnanců, protože nebyla vypsána. Na jaře se pak vztahovala už jen na ty v pracovním poměru a zpětně nebylo možné žádost uplatnit. Lidé, kteří ukončili pracovní poměr před vypsáním dotace, z této možnosti bohužel vypadli,“ potvrdila mluvčí asociace Petra Cibulková.

Alenu Vlčkovou to od další případné pomoci odradilo. „Nikdy jsem se o peníze nedrala, ale přijde mi to nespravedlivé. Určitě nejsem jediná, kdo tak dopadl. Vím, že za to klienti nemohou a pomoc potřebují. Ale mně dochází síly i chuť,“ posteskla si.