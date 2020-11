„Nestíhám! Je to blázinec jako každý rok,“ volá s úsměvem sympatická květinářka, která se vázání a aranžování vazeb a věnců věnuje již patnáct let.

Jedinou výraznou změnou oproti normálu byla obrovská nejistota. „Začátkem tohoto týdne to vypadalo všelijak. Lidé neustále volali a ptali se, jestli jim objednané zboží přichystám, případně jestli si ho budou moci vyzvednout dříve. V návaznosti na přijatá opatření vlády se totiž báli, že i květinářství budou patřit mezi obchody, které se zavřou. Byl to jeden velký chaos,“ přibližuje Černá.

Větší potíž než obvykle byla i s dodávkami zboží. „Chvojí na věnce jsem sháněla doslova až na poslední chvíli. Dříve jsem si jezdívala sama na Vysočinu, což ale kvůli aktuální situaci nebylo možné. Dokonce jsem si i podávala inzerát s prosbou, zda má někdo chvojí k prodeji,“ popisuje peripetie květinářka.

Již tradičně si její zákazníci ke zdobení hrobů vybírají kromě věnců také řezané květiny či suché vazby. „Jednoznačně vévodí chryzantémy. Lidé si ale oblíbili i různé dekorace jako jsou andělíčci, srdíčka a podobně. Překvapilo mě, že klesá zájem o skleněné svíčky, naopak ale stoupá o ty obyčejnější. Možná je to i tím, že se zákazníci snaží trošku šetřit,“ porovnává Černá.

Lidé jsou podle ní i opatrnější. „Hodně z nich si vyzvedává objednané zboží co nejdříve. Chtějí dát výzdobu na hroby už v týdnu, protože se obávají, že o víkendu budou hřbitovy plné,“ říká žena.

Jak to bude s Vánocemi, si zatím netroufá odhadovat. „Sice už jezdí dodavatelé, ale já jsem zatím nic neobjednávala. Vyčkávám. Nevím, co bude. Ale co tak slyším kolem sebe, všechna květinářství jsou na tom podobně,“ zmiňuje.