Vývoz světově proslulého hovězího pozastavila Argentina. To však milovníkům steaků u nás vadit nemusí. České vyzrálé maso plemene Aberdeen Angus rozváží až do domácností na Vysočině a jižní Moravě například rodinná Farma Škodovi. Za pandemie se víc přiblížila zákazníkům. „S prodáváním masa na tradičních stanovištích ve městech a obcích je konec. Lidé jsou rádi, když k nim dorazí náš poslíček a třeba s nimi i prohodí pár slov,“ povídá farmář Vítězslav Škoda.

Rodinná Farma Škodovi rozváží steaky a hovězí masné výrobky až k lidem domů na Vysočině a jižní Moravě. Mají vlastní chov mladých býků plemene Aberdeen Angus. Na snímku jednatel Vítězslav Škoda. | Foto: Se svolením Farmy Škodovi

S nástupem omezení kvůli koronaviru byla pro ně dovážka na konkrétní adresy jedinou možností. Upravili také systém objednávek a vylepšili e-shop, v němž si zájemci snadněji vyberou druh masa k požadované přípravě i velikost vakuovaného balíčku. Například porci steaku v kuchyňské úpravě pak stačí jen hodit na gril. „Je to jednodušší a rychlejší pro zákazníky i pro nás. Ze začátku to bylo náročné, vozili jsme i do jedenácti večer. Trasy jsme ale vychytali a vytvořili jsme si týdenní mapu rozvozů. Teď to funguje lépe než u kdejaké přepravní společnosti, jezdíme na čas,“ usmívá se Škoda.