Přesto se hudebnice snaží v těžkých chvílích neztratit naději a optimismus. Každý den odpoledne tak hraje na sociální síti v živém přenosu. „Mohla bych třeba upéct linecké cukroví nebo koláče. Ale to je k ničemu. Jako muzikant jsem užitečnější takto. Snažím se celou tu tragédii nějakým způsobem odlehčit. I kdyby moje vysílání udělalo radost a povzbudilo třeba jen pět lidí, má to smysl,“ říká rodačka z Boskovic na Blanensku.

Hru na flétnu vyučuje na hudební škole. Několik týdnů už je však doma. Pandemie koronaviru stopla i koncerty. „S hudební činností to v poslední době bylo v Itálii nic moc. Teď je zavřené vše. Jsem doma s dcerkou, prvňačkou, se kterou se každý den učíme. Živé přenosy mi pomáhají se i nějakým způsobem udržet a nevyjít ze cviku,“ dodává hudebnice.

Ze dne na den odchází jedna generace

Situace v okolí jejího domova je podle ní velmi tragická. Z nedalekého Bergama armáda odváží mrtvé, protože krematoria jsou přetížená. Zároveň se staví polní nemocnice. „I v našem relativně málem městě, které má asi třicet tisíc obyvatel, umírají desítky lidí. Jedná se zejména o seniory. Prakticky odchází jedna generace, ze dne na den. Je to strašně rychlé a šílené. V jakých podmínkách a nasazení tu pracuje například zdravotnický personál, je nepředstavitelné,“ popisuje situaci.

Příbuzné neviděla už asi měsíc. Ani v příštích týdnech s tím nepočítá. „Nic mi není, cítím se v pohodě. Doma jsme zdraví, ale nemoc může u mladých lidí proběhnout bezpříznakově. Proto se žádné návštěvy nekonají. Starší příbuzné bychom mohli nakazit. Do tohoto rizika v žádném případě nepůjdeme,“ vysvětluje.

Situaci v rodných Boskovicích i v celé České republice sleduje. A oceňuje solidaritu lidí například při šití roušek. „Nošení roušek, je dobrá věc. Je to zodpovědné chování. Ale podle mého je naprosto nejdůležitější věc, aby lidé zůstali doma. Neshromažďovali se a ven vycházeli jen v nejnutnějších případech. V Česku platí přísná omezení, ale lidé jezdí stále ven do přírody nebo na chalupy. Tohle mělo být ošetřeno jinak. Daleko přísněji. Mně nic není, hurá do přírody nebo na chalupu? Někteří lidé stále nechápou vážnost situace. U nás jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé ve velkém. Možná by jim stačil pohled na tato lůžková oddělení, pak snad pochopí,“ uzavírá hudebnice.