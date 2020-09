Současná situace má v Hodoníně vliv i na začátek školního roku. Do tříd se 650 žáků Základní školy Očovská podívá kvůli karanténě učitelů nejdříve za týden. „Po dobu karantény bude výuka organizovaná distanční formou. Současně bude pro žáky uzavřený provoz součástí školy – školní družina, školní klub a školní jídelna,“ uvedl v pondělí ředitel školy Martin Čechovský.

Na současný stav reagovali také ve druhém nejlidnatějším městě okresu, v Kyjově. „Ze září zřejmě až na prosinec překládáme setkání s jubilanty, kteří v tomto roce slaví pětasedmdesát, osmdesát, případně pětaosmdesát let. Oslavenci se sice na akci velice těší, ale patří do rizikové skupiny,“ vysvětlil vedoucí organizačního odboru radnice Filip Zdražil.

Zákaz návštěv platí nyní v tamním Domově Horizont, kde jsou klienti se zdravotním postižením i chráněné bydlení. Pozitivní testy na covid-19 tam mělo několik zaměstnanců i uživatelů tamních služeb. U nakažených se objevuje kašel a lehce zvýšená teplota. Pro případ zhoršení situace je zajištěný převoz do nedaleké nemocnice. „Nejsou povoleny žádné návštěvy, uživatelé nesmí odjíždět domů, nejsou doporučeny ani návraty do Domova Horizont. Vracíme se k podmínkám jako na jaře, každý domov bude fungovat samostatně bez kontaktu s uživateli z ostatních domovů. Rovněž byl uzavřen také sousední domov pro seniory,“ uvedl náměstek krajského hejtmana Marek Šlapal s tím, že musí zabránit rozšíření koronaviru především do pavilonů, kde jsou klienti s vážným kombinovaným postižením a s orgánovými poruchami.

Jižní Morava

1. Hodonín: 45,47

2. Blansko: 29,32

3. Brno-Venkov: 20,92

4. Brno-Město: 20,45

5. Vyškov: 15,17

6. Břeclav: 7,74

7. Znojmo: 1,75

Pozn.: údaje z pondělka 31.8., počet osob s Covid-19 přepočtený na 100 000 obyvatel, kumulativní přehled za poslední týden

Na druhé straně se za poslední týden řada lidí z onemocnění vyléčila. To je i případ neurologického oddělení tamní nemocnice, kde jsou již z osmi nakažených pracovníků tři zdraví, takže tam od pondělka mohli znovu otevřít lůžkovou část.

Za poslední týden evidovali hygienici v kraji nových 223 pozitivních na koronavirus. „Více než osmdesát procent případů je bezproblémových,“ doplnila epidemioložka Renata Ciupek s tím, že v řadě případů jde jen o pozitivní výsledek laboratorního testu u lidí, kteří potíže nemají.

„Bohužel tady s námi bude zřejmě napořád. Nezbývá mi než věřit, že se najde odpovídající léčba. Respekt před covidem mám, ale také chci žít plnohodnotný život,“ dodala Kateřina Helešicová z Hodonína.