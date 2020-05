Pode policie nejsou na hlavních hraničních přechodech pro osobní a nákladní dopravu žádné zásadní problémy. „Namátkově kontrolujeme auta při příjezdu i odjezdu tak, jak máme uloženo,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Policisty zajímají nejen doklady pasažérů v autech, ale i doklad o negativním testu na Covid-19.

Do Rakouska na otočku vycestovala přes hraniční přechod Mikulov – Drasenhofen v úterý i Radka Vlnková z Mikulova. „Čeští policisté na hranicích opravdu kontrolovali pouze namátkově. Jela jsem ráno i v poledne a ani jednou mě nestavěli. Oproti tomu Rakušané se chovali stále stejně a kontrolovali. Chtěli vidět papíry a měřili mi i teplotu,“ podělila se o svou zkušenost Vlnková.

Ještě v pondělí byly přitom kontroly přísnější. „Při výjezdu ze země mi čeští policisté kontrolovali pas a doklady a ptali se, proč do Rakouska jedeme. Zdržení bylo ale minimální. Podobně tomu bylo i při vstupu do Rakouska, kde nám ale Rakušané měřili teplotu. Při návratu do Česka jsme rakouské policisty na hranicích ani neviděli. Čeští pak nechávali projekt kamiony volně a osobní auta si dávali bokem. Stáli jsme asi deset minut,“ podělila se o svou zkušenost Miriam Nová ze Sedlece.

Zatímco v Hatích na Znojemsku byl v úterý po poledni klid a doprava byla plynulá, na přechodu v Hnanicích zaskočení řidiči naráželi na zátarasy. „Vím o tom, Rakušané je tam dali už dopoledne. Už mi volalo několik lidí s dotazem, co se děje. Obecně se neví, co to znamená a pokud vím, řeší se to na ministerstvu. Lidi naštvaní nejsou, spíš se jen diví,“ konstatoval starosta Hnanic Martin Dvořák.