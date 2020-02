Tři osoby museli hasiči z auta vyprostit. „Do příjezdu záchranářů jsme poskytovali zraněným předlékařskou pomoc a tepelný komfort. Na místo vyjely tři hasičské jednotky,“ dodal Mikoška.

Zraněným pomáhaly čtyři posádky záchranářů. „Ošetřili jsme celkem pět zraněných lidí. Dvě ženy s těžkými zraněními jsme převezli do péče lékařů na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno-Bohunice a ke Svaté Anně. Středně těžká zranění utrpěl jeden muž, kterého jsme po ošetření převezli rovněž do nemocnice ke Svaté Anně. Středně těžká až těžká zranění jsme zjistili u dvou dětí, které jsme po ošetření převezli na ARO do Dětské nemocnice v Brně,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Dálnice v místě nehody je průjezdná se zvýšenou opatrností, nyní probíhá vyproštění auta z příkopu.