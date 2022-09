Lidé z Blanenska se na sociálních sítích baví zprávou, že poblíž Šebetova rodina na procházce spatřila o víkendu u tamního oborského rybníku medvěda s medvídětem. „Někomu to může připadat jako vtip, ale nechtěli jsme nic podcenit. Svědectví pocházelo od seriózních lidí, které znám. I když je to velmi nepravděpodobné, výskyt šelem vyloučit zcela nešel. Mohly pocházet od nějakého chovatele. Z doslechu jsem se teď dozvěděl, že zvířata měl před časem už vidět některý z řidičů poblíž Úsobrna. Nicméně přímé svědectví jsme měli jen toto. Hned jsem to oznámil na policii. Další nové zprávy k tomu nemám,“ řekl Deníku Rovnost ve středu šebetovský starosta Zdeněk Čížek.

Podle policejní mluvčí Lenky Koryťákové neměli policisté v lesích poblíž Šebetova zatím důvod k zásahu. Přítomnost medvědů totiž nepotvrdily žádné fotografie, stopy ani další svědectví. „Zmíněné svědectví jsme prověřovali, ale nemáme v tuto chvíli žádný důkazní materiál. Ani další svědectví,“ uvedla policistka.

Ředitel sklárny v Úsobrně: Bojujeme o každý den a o každou vyrobenou lahev

Žena, která spatření šelem ohlásila, si je však jistá, že s bratrem na procházce skutečně viděli medvěda s mládětem. „Také bych si ťukala na čelo, ale opravdu jsme viděli medvěda a medvídě. Bohužel jsme u sebe neměli telefony. Podle fotografií na internetu jsme se shodli, že se podle všeho jednalo o medvěda hnědého,“ stojí si za svým žena. Přála si zůstat v anonymitě. Redakce její totožnost zná.

Odborníci, které Deník oslovil, byli k celé záležitosti zdrženliví. Výskyt medvěda s mládětem ve zmíněné lokalitě označili za vysoce nereálné. Pokud by se jednalo o migrující jedince, je podle nich prakticky vyloučené, že by v krajině poznamenané kůrovcovou kalamitou unikali dlouho pozornosti. Podobně to vidí i myslivci. „Já v lese žádné pobytové znaky medvědů nenašel. Ani jsem se nesetkal s žádným důvěryhodným svědectvím. Připadne mi velmi nepravděpodobné, že by šelmy při cestě sem nebyly spatřeny,“ řekl předseda mysliveckého sdružení Vanovice – Borotín Pavel Sládek. Vanovice jsou od Šebetova vzdálené zhruba čtyři kilometry.