Dennodenně pročítala inzeráty, volala a psala e-maily. Přesto se Ireně z Břeclavi nedařilo více jak dva měsíce najít pro sebe a svoji rodinu podnájem. Důvod? Domnívá se, že její původ. Irena je totiž Romka.

Má stálou práci, příjem, našetřené peníze a žádné dluhy. "Říkala jsem si, že to bude jednoduché, tak se tím moc nebudu zabývat. Když jsem měla čas, tak jsem vyhledávala na internetu nějaké pronájmy začala je obvolávat. Hned u prvního telefonátu se mě makléřka zeptala na mé příjmení. Tak jsem jí ho sdělila a ona na to jen, že jsem asi Romka. Odpověděla jsem, že ano a zeptala se, zda je to problém. A byl. Majitel bytu si totiž nepřál romské spoluobčany. Hovor ukončila. Už jsem se jí nedovolala. Začala jsem tedy více hledat a shánět inzeráty, které nabízely pronájem. Volala jsem na další a další, vždy se slušně představila a ještě, než jsem stačila vůbec říct, že jsem Romka, osoba na druhé straně aparátu položila telefon, a bylo ticho. Konec hovoru," popsala svoji zkušenost Irena.