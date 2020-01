Pavel Vajčner, ředitel společnosti Znovín Znojmo

Jaký očekávám rok 2020 z pohledu vinaře? Myslím, že na hodnocení je nyní ještě poměrně brzy. Ale když se ohlédnu zpět, tak končící rok 2019 byl, pokud se týká kvality vína, excelentní. Svědčí o tom i fakt, že jsme za naše vína získali ve světě celou řadu ocenění.

Například v srpnu se v Jižní Africe uskutečnilo vyhodnocení největší a nejprestižnější soutěže vín na africkém kontinentu – Michelangelo International Wine and Spirits Awards. Mezinárodní porota tam za šest dní ohodnotila více než dva tisíce vzorků vín z celého světa. O prvním říjnovém víkendu pak soutěž vyvrcholila galavečerem a ceremoniálem vyhlášení výsledků v Kapském Městě. A byl to velký svátek pro naše vína. Získali jsme velkou zlatou medaili pro Sauvignon 2018 VOC Znojmo, dále pak Zlatou medaili pro Tramín červený 2017 výběr z bobulí, a dvě stříbrné medaile.

Horší to bylo po stránce množství vína. Osobně bych si proto velmi přál, aby rok 2020 byl pro naši společnost minimálně stejně dobrý, pokud se kvality vín týče, jako poslední čtyři roky. A přál bych si, aby nám bylo více nakloněné počasí. Především, aby nám vinohrady nezmrzly. A všem lidem bych moc přál, aby měli ekonomickou sílu na to, aby si mohli kupovat naše kvalitní vína.

Očekávám, že turisty v roce 2020 přilákají na jih Moravy jak naše Putování po vinicích Znojemska, ale také třeba březnový Znovínský košt ve štukových sálech Louckého kláštera ve Znojmě.

V dubnu očekávám tradičně velký zájem lidí na Den Znovín Walkingu. Lidé se mohou na turistických trasách projít s holemi v nádherné vinorodé krajině a samozřejmě i při víně.

Lákavý je také květnový Festival vín VOC Znojmo nebo amatérský cyklistický závod Vinařská 50. Ten se pojede koncem června a předpokládám opět tradičně velký zájem sportovců.

Od roku 2020 tedy očekávám velkou přízeň přírody, ekonomickou sílu obyvatel a zdraví všech našich zaměstnanců.

Práce bude dostatek, předpokládá ekonom

Petr Pelc, ekonom společnosti Cyrrus

Rok 2020 bude pro Českou republiku znamenat udržení srovnatelné životní úrovně s předchozím rokem 2019. Zásadní odlišnosti lze očekávat jen v některých okrajových oblastech českého průmyslu. Především automobilový průmysl bude do jisté míry utlumovat míru své produkce a s tím i snižovat náklady, včetně personálních.

Na co by se měl český občan připravit, je pokračující průběžné zdražování. To se bude týkat mimo jiné energií, a to především energie elektrické. Plošně se rovněž předpokládá zdražení nájemného v městských bytech, růst poplatků za odpady a městskou dopravu ve větších městech, zejména v Praze.

Pozitivní by měl být především faktor vysoké zaměstnanosti a adekvátní růst mezd v roce 2020. Motoristy potěší vývoj cen pohonných hmot na českých čerpacích stanicích. Ve srovnání s předchozím rokem nepředpokládáme tak velké cenové výkyvy a je možný i dlouhodobý mírný pokles cen pohonných hmot.



Negativní je nadále rostoucí hladina cen nemovitostí, která vede české domácnosti ke stále vyšší míře zadlužování. Současné ceny nemovitostí jsou v poměru k příjmu domácností na neudržitelných hladinách. Nejhůře je na tom jihomoravská metropole Brno, kde jsou ceny nemovitostí srovnatelné s Prahou, ale příjmy poměrně nižší. Poptávka po obytných nemovitostech bude nadále převyšovat nabídku a ceny nemovitostí tak mají stále prostor k dalšímu růstu.



Město Brno čeká v roce 2020 řada větších investic včetně nákupu nových vlakových souprav, investic do posílení provozu brněnského letiště a dalších velkých projektů. Tyto finance pak mohou chybět u menších investic jako je zlepšení městské infrastruktury, modernizace městské hromadné dopravy, zvelebení lokality okolí hlavního vlakového nádraží.

Růst české ekonomiky v příštím roce mírně zpomalí. Tento nepříznivý vývoj však souvisí s negativy ekonomického vývoje v zahraničí, prohlubující se ekonomickou válkou mezi USA a Čínou a dlouhodobě vleklým odchodem Velké Británie z Evropské unie.

Rok 2020 přinese zajímavé představení, kandidáti slíbí všechno možné, říká politolog

Michal Pink, politolog

Právě začínající rok 2020 nám vzhledem k číselnému zobrazení může připadat trochu magický, ale ve skutečnosti může být úplně běžný, podobný tomu minulému. Z pohledu politiky je tu však naděje na zajímavý podzim. Po relativně klidném roce 2019 s květnovými volbami bez velkého zájmu voličů lze očekávat zajímavější představení v podobě voleb krajských a senátních.

Celá řada kandidátů nám s vidinou udržení, případně zisku vlivných pozic v krajské samosprávě bude slibovat všechno možné. Kandidáti do třetiny Senátu budou současně nabízet řešení řady problémů, které s jejich mandátem vůbec nesouvisí a pár hodin po volbách budou především krajští politici hledat cestu, jak dále spolupracovat, protože se všichni známe a na radnicích svých měst a obcí spolu vládneme. Nic nového, voličům nejen na Moravě dobře známá situace.

Vzhledem k průběžně ohlášeným krokům nelze od politiků očekávat racionální řešení předvolební situace. Zájmové sdružení komunálních politiků sdružené pod heslem STAN si dnes hodně věří, ale krajské a komunální volby jsou dvě hodně odlišná herní pole. Jihomoravský kraj se skoro milionem oprávněných voličů je výrazně větší než katastr jihomoravské obce nebo městečka a najít v krajských volbách potřebných 5% může být pro celou řadu kandidátních listin hodně vysoká laťka.

A dnes víme, že místo širší předvolební koalice, kde by bylo jasné, kdo by mohl po volbách vládnout, se spíše setkáme se čtyřmi většími, a ještě větším počtem postupně méně významných stran a hnutí. Cílem tak nebude soutěž o slušný volební výsledek, ale spíše za každou cenu překonat 5%.



Běžnému voliči se každodenní život v kraji asi moc nezmění. Starosti spojené s komplikovanou dopravní situací na krajských silnicích okolo Brna budou pravděpodobně pokračovat, kvalita vlaků v jihomoravském kraji bude zhruba stejná, podobně i zdravotní péče. Tedy nic přelomového. A jak to nakonec dopadne, ukáže první říjnový víkend.

