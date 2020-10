Klíčové oblasti doprava a zdravotnictví tedy zřejmě připadnou koaličním lídrům. „Jednáme s tím, že máme pozici hejtmana, zbývají nám dvě konkrétní kompetence a upřednostňujeme zmíněné oblasti," uvedl Grolich.

Koaliční smlouvu podle něj podepíší až za několik dní. „Musí to projít orgány jednotlivých stran, a to není otázka hodin," zmínil.

Například u Pirátů je běžné, že jakoukoliv koaliční dohodu či smlouvu schvaluje celé krajské fórum. „Na kraji je u nás asi osmdesát členů. Všichni se k dohodě mají právo vyjádřit. Pak se osmačtyřicet hodin hlasuje. Takhle to máme v jednacím řádu a nepředpokládám, že by se to měnilo," přiblížila trojka Pirátů na kandidátce Jana Leitnerová.

Dosavadní jednání si pochvaluje i lídr občanských demokratů Jiří Nantl. „Průběžně se domlouváme na podobě koalice, programových bodech a rozdělení gescí," sdělil. Konkrétní oblasti, které by chtěla mít ODS na starosti však sdělit nyní nechtěl.

Občanští demokraté v neděli založili se Starosty pro jižní Moravu společný zastupitelský klub. „Kvůli zefektivnění a zjednodušení systému v zastupitelstvu, kam se dostalo hodně subjektů. Důvodem je pouze zjednodušení systému, nejsou v tom žádné mocenské ambice, abychom posílili svou vyjednávací pozici v koalici," oznámil Nantl.

Konkrétní nechtěli být v otázce kompetencí v radě ani Piráti.

Pro Starosty pro jižní Moravu jsou podle Lukla prioritní oblasti územního plánování, regionálního rozvoje, kultury či životního prostředí. „Vše je to o dohodě," uvedl Lukl. Podle svých slov zvažuje na kraji neuvolněnou funkci a dotáhnout volební období v pozici starosty v Kyjově.

Vítězné jihomoravské ANO nabídlo funkci hejtmana jedné ze čtyř stran, jež jednají o koalici bez ANO. Informovala o tom ČTK s odkazem na dobře informovaný zdroj z krajské politické scény. Lídr ANO a stávající hejtman Bohumil Šimek informaci Deníku Rovnost potvrdil. Stranu, které spolupráci nabídli však také neodtajnil.