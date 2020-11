Tuto nevšední atrakci míjeli několik hodin, než nákladní auto odpoledne z podjezdu vyprostila odtahová služba se speciální technikou. Jednalo se o rumunský kamion. „Řidič nerespektoval značku zákazu vjezdu všech motorových vozidel. Dechová zkouška na alkohol byla negativní. Policisté přestupek vyřešili blokovou pokutou,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ta byla podle zjištění Deníku dva tisíce korun. Vyproštění kamionu odtahovou službou pak přepravní firmu přišlo určitě dráž. „Jel jsem tam odpoledne s kamarádem na kole a docela mě to šokovalo, že tam někdo mohl najet s kamionem. Nechápu to. Cesta je hodně úzká. Je tam značka se zákazem a také závora. Ta byla ale nahoře, tak se na lesní cestu najet dalo. Slyšel jsem, jak řidič dalším lidem, co se tam zastavili, vykládá něco o navigaci,“ řekl Deníku Daniel Podola z Babic nad Svitavou.

Podobné scény se cyklistům i motoristům občas naskytnou i na dalších místech v okolí Adamova. Například na silnici ve směru na Bílovice nad Svitavou, kde jsou podjezdy pod tratí na třech místech. A někteří řidiči neodhadnou jejich výšku. Před časem tam nedaleko čistírny odpadních vod uvízla dodávka s nákladem piva. Nehoda se obešla bez zranění.

Vyšší nákladní auta neprojedou ani tunýlkem u tenisových kurtů na sídliště Ptačina přímo v Adamově. Problémy tam mají například řidiči zásilkových firem. „Objednal jsem si ledničku a řidič mi hlásil, že tunýlkem u kurtů neprojede. Leda až druhý den jeho kolega z opačného směru přes Útěchov. To už se mi nechtělo čekat, tak jsem si pro ledničku ke kurtům dojel a odvezl ji svým autem,“ řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno redakce ho zná.

Příští rok se má Správa železnic pustit do rozsáhlých úprav železnice. Zástupci adamovské radnice vyjednali rozšíření a zvýšení tohoto podjezdu pod tratí. „Průjezd je v současnosti možný jen jedním směrem. Podjezd se rozšíří a zvýší. Projedou tam pak dvě auta zároveň,“ uvedl adamovský starosta Roman Pilát.