Mezitím v kostele zpívají místní, tón udávají mandolíny a farář hrající na kytaru. Přijeli i hosté zdaleka a to včetně autobusové výpravy z Opavy. „Nabírali jsme cestující i v Brně, Vyškově, Olomouci, Prostějově,“ poznamenává řidič autobusu parkující rovnou před kostelem.

Svátek si nenechala ujít ani starostka obce Božena Bošiaková. „Přijela také velvyslankyně Chorvatské republiky Ljiljana Pancirov, náš velvyslanec v Chorvatsku Milan Hovorka a další významní hosté,“ představuje některé z účastníků Bošiaková.

Chorvati byli vystěhováni

Před kostelem začíná vyhrávat dechová kapela a udává tempo průvodu, drží se ho i vůdčí koza. Sem tam zamečí, občas ukousne kytku v blízké zahrádce. V cíli u tanečního parketu na ni čeká nádoba s vodou a piškoty za odměnu. Děcka ji drbou za ušima a rodiče je fotí.

Krojované sukně roztáčí jejich nositelky v tanečním sóle, jiní popíjí burčák či ostřejší varianty alkoholu, zajídají je koláčky a klábosí.

Kiritof má v Jevišovce dlouholetou tradici a ruku nad ním drží tamní sdružení Moravských Chorvatů, které tam má i své zázemí v opraveném historickém domu. „Naši předkové přišli na Moravu z Chorvatska už v šestnáctém století, usadili se zde a začali hospodařit. Dlouhá staletí žili ve třech obcích nedaleko Mikulova, v Jevišovce, Novém Přerově a Dobrém Poli, kde se jim podařilo uchovat si svůj jazyk, kulturu i zvyky,“ říká předseda sdružení Jan Kopřiva.

Po komunistickém převratu v roce 1948 byli Chorvati z obcí vystěhováni a z jižní Moravy se dostali do podhůří Jeseníků, na Opavsko, Olomoucko či Prostějovsko. „Po konci komunistického režimu se začali znovu organizovat, a tak vzniklo v roce 1991 naše Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. To moravské Chorvaty zastupuje a reprezentuje. Kromě toho však také pečuje o zachování a dokumentaci chorvatské kultury a o to, aby se o menšině dozvěděla také většinová veřejnost,“ dodává Kopřiva.