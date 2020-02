Před několika dny se ze severoitalského městečka Codogno, které se nachází v epicentru nákazy koronavirem, vrátila také skupina motocyklistů z Břeclavska a Hodonínska. Do Codogna jeli testovat tamní okruh.

„Uvědomujeme si riziko, které nemoc přináší. Dáváme si pozor. Všichni, kteří jsme tam byli, jsme v kontaktu a pravidelně si každých šest hodin měříme teplotu. Byli jsme tam jen my, Češi. S žádnými Italy jsme do styku nepřišli. Byly s námi i naše děti. Vzhledem k tomu, že jim moc italská kuchyně nechutná, manželka denně vařila. Nechodili jsme tedy ani do restaurací,“ svěřil se jeden ze skupiny motorkářů, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce Deníku Rovnost jej však zná.

V Codognu byl i motocyklista jakub Kornfeil z Rohatce na Hodonínsku. „Dva dny po příletu jsme dostali od majitelky okruhu zprávu, že tam zavírají bary, restaurace, obchody. Odjeli jsme v pravou chvíli. Zdraví je to nejcenější, takže si měřím teplotu, nic jiného pro to udělat nemůžu. Jsem v kontaktu s lékaři. Uklidňují mě, že žádné riziko nehrozí," řekl pro Deník Rovnost.

Lidmi z jejich okolí však cloumají obavy. Sepsali dokonce i anonymní dopis, který poslali i břeclavským policistům. „Policisté se takovým udáním rozhodně zabývat nebudou. Není povinností osob, které přicestovaly z postižených oblastí, se nechat testovat,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník.

Devadesát studentů prvního ročníku boskovického gymnázia mělo příští týden odjet na týdenní lyžařský výcvik do lokality Sella Nevea. Nachází se na pomezí Itálie, Rakouska a Slovinska. Vedení školy však výcvik v úterý zrušilo. S cestovní kanceláří vyjednává o jeho přesunu na prosinec. „Dali jsme na doporučení ministerských úředníků ohledně cestování na sever Itálie a možných zdravotních i jiných rizik. Měli jsme obavy, že například v případě vyhlášení karantény spojené se šířením koronaviru mohla výprava studentů v zahraničí uvíznout na dlouhou dobu," uvedla ředitelka školy Alena Svanovská.

Rodiče podle ní toto rozhodnutí respektují. „Někteří z nich se na možná rizika ptali, jiní začali studenty z kurzu sami odhlašovat," zmínila Svanovská.

Příští týden má do rakouské oblasti Tauplitz vyrazit s rodinou na lyžařskou dovolenou Jan Kořalka z Adamova. Celou situaci ohledně šíření viru sleduje, ale obavy zatím nemá. „Přijde mi to celé nafouknuté se spoustou paniky okolo. Chřipka je podle mého větší strašák a má na svědomí daleko více mrtvých lidí. Situaci sleduji, ale v tuto chvíli dovolenou rušit nebudu," řekl muž.

Vývoj situace v severní Itálii sledují také v dopravní společnosti Moss Logistics v Hustopečích na Břeclavsku. „Do míst, která jsou v karanténě, pochopitelně nejezdíme. To ani není možné. Nicméně do severní Itálie ano. Aktuálně máme v Itálii několik řidičů, kteří nám dávají zprávy, jak to v zemi momentálně vypadá. Jeden z nich nám například říkal, že v podniku, ve kterém vykládal zboží, dostal respirátor i ochranný oblek. Kromě toho vyplňoval dotazník, kde se jej ptali, zda nepobýval v poslední době v Číně, případně zda z Číny nepřiletěl,“ přiblížila mluvčí společnosti Eva Ondrůjová.

Mnozí řidiči mají z cest do Itálie obavu. „V úterý jsme měli schůzku, kde jsme situaci řešili. Část řidičů měla z Francie putovat na nakládku do Itálie. Někteří z nich nám řekli, že mají obavy a nepojedou tam. Proto jsme s nimi hovořili a snažili jsme se je uklidnit,“ doplnil jednatel společnosti Jiří Kadrnka.

Dispečeři Moss Logistics bedlivě situaci v Itálii sledují. „Změny přichází každou chvíli. Přesně sledujeme, jak to aktuálně v které oblasti vypadá,“ dodala Ondrůjová.

Břeclavská ani hodonínská nemocnice do středečního dopoledne neevidovala žádného pacienta, který by se přišel nechat na přítomnost viru otestovat. „Je jen o vůli dotyčného, který se necítí dobře a nějakou dobu pobýval v zemi, kde se nákaza šíří, zda se nechá vyšetřit. Nechci zlehčovat šíření viru, nicméně já osobně mám větší obavy z chřipky, než právě z koronaviru. Podle posledních čísel na ni při aktuální epidemii zemřelo čtyřiačtyřicet lidí. Z toho dva v Jihomoravském kraji,“ poukázal ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka.

Zařízení je přesto na šíření viru připraveno. „Máme nakoupené veškeré ochranné pomůcky, personál je proškolený. V případě potvrzení onemocnění bychom postupovali podle státem schváleného plánu. Informovali bychom sloužícího hygienika a pozitivně testovaného bychom poslali speciální sanitkou do pražské nemocnice Na Bulovce,“ popsal Baťka.

Stejně hovořil i ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík. „Situaci pochopitelně monitorujeme, postupujeme v souladu s metodickými pokyny kraje. Mám čerstvou informaci z rána, že u nás dosud nikdo testovaný na koronavirus nebyl. Nemáme sice infekční oddělení jako nemocnice v Kyjově nebo Břeclavi, máme však již nyní speciálně vyčleněnou místnost, kterou bychom v případě podezření na nákazu využili a dotyčného tam izolovali. Pokud by splňoval klinická kritéria, jakými jsou dušnost, horečka nad osmatřicet stupňů nebo kašel, a pokud by měl pozitivní cestovatelskou anamnézu, odeslali bychom jej speciálním sanitním vozem k dalším vyšetřením do Břeclavi či Kyjova,“ přiblížil ředitel Tesařík.

Žádného pacienta s podezřením na koronavirus nevyšetřovali zatím v kyjovské nemocnici „Doufám, že to ještě nějaký pátek nenastane. Lidé si ale kvůli koronaviru telefonují a ptají se na dotazy související s novým tipem koronoviru, je to zhruba pětkrát denně. Jak doporučil ministr zdravotnictví čtyřměsíční zásobu roušek, tak tu máme úplně standardně, i včetně dalšího zdravotnického materiálu,“ sdělil mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil.