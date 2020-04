Teplé a slunečné počasí, které letos o Velikonocích slibuje předpověď, patrně vyláká řadu Jihomoravanů do přírody. „Lepší je určitě zůstat doma,“ upozorňuje výletníky praktický lékař z Jedovnic na Blanensku Ivo Procházka.

Hrozí lidem nákaza, když za hezkého počasí vyrazí ven do přírody?

Riziko nákazy je v každém případě. Její pravděpodobnost na shromáždění lidí před obchodem je sice daleko větší než v lese, ale pokud se tam dostane do kontaktu nemocný se zdravým na dva metry, je nebezpečí srovnatelné. Možnost přenosu tam je.

Je tedy lepší zůstat doma?

Ano. Určitě zůstat doma nebo se nanejvýš pohybovat v malých skupinách a hlavně se vyhnout turisticky hojně navštěvovaným oblastem. Všechny lidi totiž o rizicích a opatřeních nepoučíte.

Pokud se lidé rozhodnou jít do přírody, jak se mají chovat, aby snížili riziko nákazy?

Neměli by se dostávat do kontaktní vzdálenosti, shlukovat se na parkovištích. Měli by mezi sebou zachovávat dvoumetrové rozestupy.

Mají lidé nosit roušku i uprostřed lesa?

Pokud jsou sami či ve dvojici a nikoho nepotkávají, je to zbytečné. I v epidemiologických doporučeních od státu zaznělo, že pokud se někdo pohybuje v lese, kde běží nebo jede na kole, nemusí ji nosit. Při běhu nebo jízdě na kolečkových bruslích na oblíbené stezce okolo řeky ale jedině s rouškou. To už je bez diskuse, protože se tam míjí s desítkami dalších lidí.

Zabrání velikonoční teplé počasí šíření koronaviru?

Teplota i počasí lidi ven láká, ale na šíření koronaviru nemá žádný efekt na rozdíl od chřipky, u které vyšší teploty jeho šíření brání. U konoraviru nemají vliv, spíš naopak. Koronavirus se tím zásadně liší od chřipkové epidemie, kterou třeba v Subsaharské Africe nedostanete, kdežto tento vir můžete dostat kdekoliv na světě.

Sociolog Fučík o Velikonocích: Takové svátky jsme ještě nezažili

Mnohem méně přímého kontaktu s ostatními mají Jihomoravané v nynějším nouzovém stavu. „Větší problém je u osamělých lidí,“ říká sociolog Petr Fučík z Masarykovy univerzity v Brně.

O Velikonočním pondělí koledníci tradičně vyráží s pomlázkou šlehat děvčata. Myslíte, že to letos bude jinak?

Je to součást zažitých rituálů a tradic. Každý bude vymýšlet, jak to udělat. Ale těžko říci, jak to dopadne, tuhle situaci jsme ještě nezažili.

Jak je důležitý kontakt mezi lidmi?

Kontakty jsou zásadní pro životní pohodu. Dopad osamělosti je u každého stejný. Rozdíl je, jak jsou lidé schopní osamělost řešit.

Které skupiny obyvatel jsou v tomto nejohroženější?

Takové, které i v této situaci kontakty obtížněji mobilizují. Větší problém je u osamělých lidí. Mladí, když se nemohou setkávat osobně, se sejdou online, dají si pivo s kamarády, položí si lahev před Skype.

Ale zase mladší lidé byli zvyklí se více setkávat. Nebo ne?

Výzkumy ukazují, že starší generace je ohledně kontaktu mnohem více deprivovaná. Ale je pravda, že je zvyklá, že ho nemá v takovém rozsahu jako ti mladší. Není to taková změna jako pro někoho, kdo byl každý den v kavárně.

Pomáhá starším lidem, že jsou v kontaktu se známými aspoň třeba přes Skype?

Jsem rád, že si třeba s matkou, které je přes šedesát, můžeme zatelefonovat s obrazem a ukázat jí děti. Myslím si, že je to lepší než nic.