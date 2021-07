Na lavici obžalovaných usedl pětapadesátiletý Milan Burnek z Brna. Podle obžaloby má na svědomí šestnáct případů krádeží luxusních škodovek a bavoráků. Ukrást se mu podařilo jedenáct aut. U dalších pěti sice také překonal jejich elektronické zabezpečení, ale kvůli zabudovaným lokalizátorům nechal auta odstavená na různých místech. Dřív, než zloděj, si pro ně přijeli jejich majitelé. Celkem podle obžaloby Burnek způsobil majitelům aut škodu přes sedm milionů korun. Většinu vozidel kradl na zakázku.

„Necítím žádnou vinu. V obžalobě není jediný důkaz, který by mne z krádeží usvědčoval. Odposlechy jsou pouze indicie, nikoli důkazy. Z kamerových záznamů nelze určit konkrétní osoby, které jsou na nich zachyceny,“ reagoval Burnek na obžalobu. V minulosti už byl za krádeže aut odsouzen v Rakousku.

Burnek tak před jihlavským soudem odvolal původní přiznání. Na polici totiž řekl, že auta ukradl. Většinu z nich v Brně mezi lety 2017 a 2020. V červnu 2018 pak ukradl dvě auta v Třebíči a jedno v červenci v Jihlavě.

„Pro auto v Jihlavě, byl to bavorák, jsem jel nadvakrát. Nejprve jsem si ho natipoval. Auto jsem přeprogramoval. Dostal jsem za něj 4000 Eur. V Třebíči to byl taky bavorák a transportér. Bavoráka jsem odstavil kvůli sledování. Když jsem se pro něj vrátil, byl pryč. Transportér byl na zakázku. Nakonec jsem ho ale prodal na díly. Kradl jsem i v Brně,“ uvedl Burnek na policii. U soudu ale otočil: „Původní doznání bylo policisty vynucené. Slíbili, že nebudou obtěžovat přítelkyni a nebudou požadovat vazbu,“ řekl.

Údajným vynuceným doznáním se zabývala i Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pochybení policistů ale inspekce nezjistila.

Burnek nakonec ve vazbě stejně skončil kvůli rozšíření obvinění. Podle jihlavského státního zástupce Ivo Nováka navíc hrozilo, že bude v trestné činnosti pokračovat. To byl jeden z důvodů, proč Burneka soud ve středu ponechal i nadále ve vazbě. Za zločin krádeže mu hrozí trest od dvou do osmi let. Spolu s ním byl obviněn i jeho bratr Josef, který měl přechovávat dvě starší kradená auta.

Hlavní líčení bude pokračovat na začátku září výslechem svědka a přehráním odposlechů. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.